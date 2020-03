Firmy volajú po opatreniach pre nový koronavírus

V súčasnosti sú podnikatelia obmedzení vo svojej činnosti a rovnako sú obmedzené aj osobné kontakty medzi podnikateľmi a úradmi. Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) rovnako aj Slovenská asociácia malých a stredných podnikov (SAMP) navrhujú niekoľko opatrení, ktoré by mali uľahčiť život firmám v súčasnej situácii.

Opatrenia, ktoré majú za následok odstavenie prevádzok, sa nedotýkajú len veľkých podnikov, ale bytostne aj malých a stredných podnikov (MSP), rodinných podnikov, živnostníkov, a to ako zamestnávateľov, tak aj podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov. SAMP upozorňuje, že tento sektor tvorí až 99 % všetkých súkromných podnikateľských subjektov na Slovensku a má približne 72-percentný podiel na zamestnanosti, teda je najväčším zamestnávateľom na Slovensku.

Asociácia preto uskutočnila prieskum, na základe ktorého upozorňuje na viacero problémov. Prezident SAMP Vladimír Sirotka priblížil, že dochádza k strate zákaziek v službách, remeselných činnostiach, v oblasti stavebných prác, prevádzky sú často v nájme u majiteľov obchodných centier. Okrem toho koronavírus bude mať vplyv aj na zamestnanosť. Problémom je aj to, že firmy musia plniť rôzne administratívne a ohlasovacie povinnosti.

SAMP preto navrhuje, aby počas nútenej odstávky boli zasiahnutí zamestnávatelia oslobodení od odvodov, pre výpočet sociálnych dávok, starobného dôchodku by sa čas odstávky mal chápať ako prekážka v práci nezavinená na strane zamestnávateľa ani zamestnanca, okrem toho by sa mal čas odstávky započítavať do odpracovaných rokov, zamestnancom by mala patriť náhrada minimálnej mzdy za čas odstávky. „MSP a živnostníci vo veľkej miere využívajú služby externých účtovníkov, tí majú obavy, či budú stíhať plniť zmluvné povinnosti voči klientom a oni cez ich služby voči štátu,“ priblížil Sirotka. Plnenie si zákonných povinností bez sankcií v odôvodnených prípadoch považuje tiež za zmiernenie hektickej situácie.

SKDP odoslala rezortu financií tiež sériu návrhov na pomoc zamestnávateľom. „Reagujeme na súčasnú nepriaznivú situáciu. Podnikatelia majú výrazné výpadky tržieb z dôvodu obmedzení a zatvorených prevádzok,“ uviedol prezident SKDP Jozef Danis. Komora navrhuje napríklad predĺženie viacerých lehôt, okrem oddialenia podania daňového priznania, aj predĺženie lehoty na zaplatenie preddavkov na daň z príjmov, lehoty na zaplatenie DPH, lehoty na platenie dane z príjmov zo závislej činnosti, zdravotných a sociálnych odvodov.

Navrhuje tiež zvážiť pre podnikateľské subjekty, ktorých prevádzka bola obmedzená z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu, resp. iného opatrenia štátnych orgánov, odpustenie platenia dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie za mesiac marec 2020 za svojich zamestnancov. „Zavedenie opatrení navrhujeme spojiť s intenzívnou kampaňou, ktorej cieľom by bola výzva k občianskej zodpovednosti a spolupatričnosti. Dôležité je, aby si daňové subjekty nedotknuté koronavírusom splnili svoje daňové povinnosti v pôvodných zákonných lehotách, aby verejné rozpočty mali prostriedky na financovanie bežných potrieb a elimináciu dôsledkov súčasnej krízy,“ dodal Danis.