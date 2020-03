Novým koronavírusom sa nakazil aj britský herec Idris Elba

Herec známy z filmu Thor na Twitteri uviedol, že sa nechal otestovať po zistení, že prišiel do kontaktu s niekým, u koho koronavírus diagnostikovali.

„Je to vážne. Teraz je naozaj čas porozmýšľať o tom, že by sme si mali od seba udržiavať odstup a umývať si ruky,“ povedal vo videoodkaze.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ