Video: Pápež sa prešiel po prázdnych uliciach Ríma. Jeho kroky niesli silné posolstvo

Pápež František neposlúchol odporúčanie talianskej vlády, aby ostal doma, a po prázdnych rímskych uliciach sa v sprievode ochranky pešo vybral do dvoch kostolov, kde sa pomodlil za ukončenie pandémie koronavírusu.

Prvé kroky Františka v Ríme viedli do Baziliky Panny Márie Väčšej. Odtiaľ sa hlavnou ulicou Via del Corso vybral do kostola San Marcello al Corso, kde je umiestnený kríž, ktorý v roku 1552 v procesii využili na zastavenie veľkého moru.

Hovorca Vatikánu uviedol, že 83-ročný pápež, ktorého prednedávnom trápilo prechladnutie, sa do rímskych ulíc vydal na púť. V snahe premeniť svoju vieru na zázrak tak riskoval vlastný život, keďže kvôli vysokému veku patrí do skupiny ľudí najohrozenejších koronavírusom.

Taliansko je po Číne krajinou s druhým najvyšším počtom chorých na nový koronavírus Covid-19, s viac ako 24.000 nakazenými a takmer 2.000 obeťami. V Taliansku pristúpili k viacerým opatreniam, ktorých cieľom je zastaviť šírenie vírusu. Školy ostali zavreté, verejné podujatia sa neorganizujú a viaceré mestá uzavreli.

K preventívnym opatreniam pristúpil aj Vatikán. Namiesto požehnania z balkóna, ktoré pápež doteraz adresoval veriacim na Námestí svätého Petra, je povolený len televízny a rádiový prenos. Takto by to malo ostať najmenej do 12. apríla.