Do budúceho utorka príde na Slovensko 30 miliónov rúšok

Do utorka 24. marca má prísť na Slovensko 30 miliónov chirurgických rúšok. Po rokovaní ústredného krízového štábu to uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetán Kičura.

Oproti už zverejneným informáciám sa nič zásadné nezmenilo. „Čakáme na prvé naskladňovanie, robíme všetko preto, aby sme zabezpečili dopravu pre naskladnený materiál v objeme 65 kubických metrov v Číne, ostatné by sa mohlo naskladňovať v piatok - sobotu a na budúci týždeň v utorok. Všetok nakontrahovaný tovar by sa mal do budúceho utorka dostať na Slovensko, “ uviedol Kičura

Dodal, že spôsob distribúcie je v rukách vlády.