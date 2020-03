Ružomberok sprísnil preventívne opatrenia pri svadbách a pohreboch

S okamžitou účinnosťou až do odvolania budú svadby v Ružomberku obmedzenom režime, pohreby sa uskutočnia len za prítomnosti najbližšej rodiny. Uviedol to hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.

„Svadby budú len v priestoroch radnice. Zároveň sa na nich budú môcť zúčastniť len mladomanželia, svedkovia a rodičia mladomanželov. Všetci s ochranou tváre,“ povedal Mydlo s tým, že do priestorov úradu nevpustia žiadnych ďalších ľudí.

Ak majú snúbenci v tomto období dohodnutý termín svadby, hovorca odporúča kontaktovať matričný úrad, ktorý im poskytne bližšie informácie.

Na pohreboch sa podľa Mydla bude môcť zúčastniť len manžel alebo manželka, partner alebo partnerka zosnulého, súrodenci a deti zosnulého. Všetci s ochranou tváre. „Zvyšní smútiaci nebudú vpustení do domu smútku. Budú sa však môcť rozlúčiť vonku. Sú to ťažké opatrenia, no nevyhnutné. Prosíme každého o pochopenie,“ doplnil Mydlo.