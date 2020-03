Lekárnici i sestry tvrdia, že je stále problém s nedostatkom ochranných pomôcok

Tisíce lekárnikov či sestier má stále problém s nedostatkom ochranných pomôcok na výkon svojho povolania v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. TASR to potvrdila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová. Rovnako to uvádza aj Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL).

Lazorová vyzvala predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby urýchlene zabezpečil zdravotníkom, ktorí sú v prvej línii ohrozenia nákazou novým koronavírusom, dostatok ochranných, osobných prostriedkov potrebných na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti, akými sú maska na tvár, respirátor FFP3, ochranné okuliare, zástera či vodeodolná kombinéza, ochranné rukavice.

Núdzový stav má podľa Lazorovej umožniť presuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice a zároveň dáva možnosť štátu zamedziť odmietnutiu prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk. „Plne si uvedomujeme, pre aké povolanie sme sa rozhodli. Vláda však nemôže hazardovať so životmi sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych pracovníkov a nútiť ich poskytovať zdravotnú starostlivosť a to pri ohrození vlastného zdravia a zdravia ich rodín bez toho, aby im zabezpečila ochranné prostriedky,“ prízvukovala šéfka komory sestier a pôrodných asistentiek.

Lekárnikom zas podľa APSL dochádzajú ochranné pomôcky, chýbať začínajú dezinfekčné prostriedky a v niektorých prípadoch hrozí aj personálny kolaps, ktorý môže ovplyvniť dostupnosť lekárnickej starostlivosti. „Aj napriek mimoriadnej situácii, v ktorej sa dnes naša krajina nachádza, sa ako zdravotnícki pracovníci nedokážeme v dôsledku administratívnych obštrukcií dostať k potrebnému sortimentu,“ prízvukoval predseda predsedníctva Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku Jan Žák s tým, že zohnať potrebný tovar je aktuálne „nadľudský výkon“.

Hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Peter Sedláček priblížil, že združujú viac ako 2200 odborných zdravotníckych zamestnancov vo vyše 400 verejných lekárňach po celom Slovensku. Pokiaľ sa bude situácia zhoršovať, APSL avizuje, že časť lekární bude zatvorených. Ako tvrdí, chce predísť nekoordinovaným stavom. „Radi by sme apelovali na verejnosť, aby chápala túto situáciu, hlavne v kontexte mimoriadnych opatrení, ktoré sme museli zaviesť. Jedným z nich je zmena otváracích hodín, ktoré boli upravené. Táto situácia môže viesť až k tomu, že budeme nútení zatvoriť niektoré lekárne,“ komentoval pre TASR s dôvetkom, že majú snahu aj za aktuálnej situácie plne zabezpečiť potreby zákazníkov a pacientov.

Iniciatíva zdravotníkov SR v prvom kontakte, ktorá zastupuje približne 10.000 zdravotníkov z celého Slovenska, poukázala na to, že už v prvé dni šírenia nového koronavírusu na Slovensku skončili v karanténe viacerí lekári či desiatka záchranárskych tímov. Podľa iniciatívy napriek avizovanému dopĺňaniu zásob bolo dodaných päť kusov textilných rúšok na ambulanciu a jeden kus na osobu v nemocniciach.

„Základný problém nedostatočnej ochrany zdravotníkov spočíva v tom, že ak bude musieť každý zdravotník, ktorý príde do kontaktu s podozrivým alebo potvrdeným pacientom s ochorením COVID-19, absolvovať povinnú karanténu, alebo sa dokonca nakazí, o týždeň – dva sa zdravotnícky systém zrúti a občanov nebude mať kto ošetrovať,“ zdôraznila asociácia.

Ministerstvo zdravotníctva ešte v piatok (13.3.) avizovalo, že od pondelka budú v súvislosti s výskytom nového koronavírusu do ambulancií distribuované rúška a ďalšie ochranné prostriedky, a to prostredníctvom vyšších územných celkov (VÚC).