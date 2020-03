Ryanair uzemní väčšinu svojich lietadiel, nevylučuje uzemnenie všetkých strojov

Írske aerolínie Ryanair uzemnia v dôsledku obmedzení vyplývajúcich zo šírenia nového koronavírusu v najbližších siedmich až desiatich dňoch väčšinu svojich lietadiel. Zároveň nevylučujú, že pre obmedzenia v leteckej doprave budú neskôr nútené stiahnuť z oblohy všetky svoje stroje.

Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe informovala, že „mimoriadne a bezprecedentné cestovné obmedzenia“ po celom kontinente viedli v minulých dvoch týždňoch k prudkému poklesu rezervácií. To podľa Ryanairu môže pokračovať aj v nasledujúcom období, uviedla agentúra Reuters.

Spoločnosť dodala, že v apríli a máji počíta so znížením prepravnej kapacity až o 80 %. Ako dodala, v takom prípade nie je vylúčené, že uzemní všetky svoje lietadlá, keďže také rozsiahle reštrikcie by v krajinách, kde by lietadlá uzemnené nemala, mohli spôsobiť, že lietanie by sa stalo nepraktickým, ak nie rovno nemožným. Cena akcií Ryanairu klesla predpoludním približne o 20 % na 8,41 eura za akciu.

Aerolínie uviedli, že s cieľom znížiť prevádzkové náklady a zlepšiť cash flow okamžite uzemní nadbytočné lietadlá, odloží kapitálové výdavky a program spätného odkúpenia akcií. Okrem toho zmrazí prijímanie nových zamestnancov a diskrečné výdavky. Plánuje zaviesť aj možnosti odchodu zamestnancov na dobrovoľnej báze či výrazné zníženie počtu pracovných hodín.