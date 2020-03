Matečná: Potravín na Slovensku je dostatok, nie je dôvod na paniku

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka úzko komunikuje s poľnohospodármi, potravinármi aj obchodnými reťazcami. Na základe informácií, ktoré nám ich predstavitelia priebežne poskytujú, potravín je dostatok a nie je žiadny dôvod na paniku a vytváranie nadmerných zásob potravín a surovín na ich výrobu. Dostatok potravín je na skladoch aj v maloobchode,“ zdôraznila.

Agrorezort má podľa nej informácie o zvýšenom nákupe chleba, ktorí spotrebitelia mrazia. „Nie ja na to žiaden dôvod. Výrobné kapacity sú dostatočné a vzhľadom na výrazný pokles spotreby v segmente hotelov, reštaurácií a kaviarní máme na Slovensku dostatočné kapacity,“ podčiarkla Matečná. Zásoby u producentov potravín sú podľa jej slov dostatočné.

„V sektore výroby chleba a pečiva evidujeme zásoby surovín v priemere aj na štvrťroka. Obilia na výrobu pečiva je dostatok, kapacity mlynov sú tiež dostatočné. Neevidujeme žiadne väčšie komplikácie vo výrobe, ani v logistike,“ doplnila.

Informovala zároveň, že štátni potravinoví inšpektori pracujú tiež naplno a kontrolujú prevádzky s potravinami. Prenos vírusu cez potraviny je podľa jej slov však nepravdepodobný a žiadny taký prípad sa nezaznamenal.

„Vážení občania, ak zaznamenávate na pultoch nedostatok niektorého tovaru, súvisí to so zvýšeným nákupom ľudí a priebežne sú tieto potraviny dopĺňané. To, čo nám môže aktuálne najviac ublížiť, je panika. Chcem vás preto vyzvať na zachovanie rozvahy, dodržiavanie pokynov hygienikov a ohľaduplnosť voči spoluobčanom nosením rúšok,“ uzavrela Matečná.