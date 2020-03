Úrad verejného zdravotníctva radí, ako si umývať ruky. Záleží aj na uteráku

Ruky by sa mali umývať teplou vodou a dostatočným množstvom mydla. Človek by si najskôr mal vyčistiť dlane, potom chrbty rúk a tiež vnútorné strany prstov. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej webovej stránke.

Doplnil, že najvhodnejšie je mydliť si ruky krúživým pohybom a potom ich opláchnuť vodou. Správne umývanie rúk má podľa ÚVZ trvať 40 až 60 sekúnd. Utrieť ich treba dôkladne jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom. Textilné uteráky epidemiologička Jana Skalová odporúča používať iba v domácnosti, kde má každý človek svoj uterák.

Ruky by si ľudia mali umývať po každom návrate domov či do práce z vonkajšieho prostredia. Taktiež pri akomkoľvek pocite nečistých rúk, po ceste v hromadnej doprave, pred prípravou jedla, počas nej a po nej, po každom použití toalety, pred zaobchádzaním s bábätkom a po výmene plienky, po manipulácii s odpadom či so zvieraťom a jeho krmivom. Tiež pred návštevou nemocnice a lekára a po nej, uvádza ÚVZ.

Dôkladným umývaním rúk a dodržiavaním základných hygienických návykov môžu ľudia zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, aj ďalším respiračným chorobám. Ak človek nemá k dispozícii vodu a mydlo, môže použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

Podľa ÚVZ je tiež vhodné vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí, ak je to možné, dezinfikovať povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu, pri kýchaní a kašľaní si zakryť ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť, prípadne kýchať do lakťovej jamky.

„Cez deň sa snažme nedotýkať sa rukami tváre, nosa, úst či očí. Ak totiž máme na rukách zachytený vírus, pri dotyku s tvárou si ho sami môžeme preniesť do dýchacích ciest,“ priblížila Skalová.

„Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha,“ odporúčajú epidemiológovia. Podľa nich tiež netreba zabúdať na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných bežne používaných predmetoch.