Jaguar Land Rover zatiaľ o prerušení výroby v Nitre neuvažuje

„Každý výrobný závod Jaguar Land Rover v Spojenom kráľovstve aj v Európe je naďalej v plnej prevádzke. Podnikáme kroky na ochranu zdravia našich zamestnancov, ktoré je pre nás na prvom mieste. V tejto súvislosti sme zaviedli opatrenia, ktoré sú v súlade s nariadeniami vlády aj orgánov na ochranu zdravia, ktoré majú prispieť k zníženiu šírenia koronavírusu,“ vyjadrila sa manažérka pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová. Automobilka v Nitre aktuálne zamestnáva vyše 2800 zamestnancov.

Podľa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu mimoriadna situácia a opatrenia, ktoré z nej vyplývajú, skôr či neskôr negatívne ovplyvnia ekonomiku firiem i samosprávy. „Veľkí zamestnávatelia zatiaľ deklarovali, že situáciu zvládajú. Tá skúška však naozaj príde v pondelok (16. 3.). To bude prvý taký väčší deň, keď budú školy úplne zatvorené. Doteraz všetky neboli mimo prevádzky, ten nábeh bol mierny a nebol to problém, ktorý by vznikol odrazu. Podniky sa súčasnému stavu už začali prispôsobovať,“ povedal Belica po stretnutí s veľkými zamestnávateľmi v kraji v piatok 13. marca.