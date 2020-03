V Česku pre nový koronavírus uzavreli dve mestá a jednu obec

Českí hygienici v pondelok ráno úplne uzavreli dve mestá a jednu obec v Olomouckou kraji s cieľom zamedziť šíreniu nového druhu koronavírusu. Ľudia nemôžu z miest Litovel a Uničov ani z obce Červenka odísť ani do nich vstúpiť, informoval server Novinky.cz.

Zmienené mestá a obec majú celkovo 24.000 obyvateľov. V oblasti miest Litovel a Uničov evidovali k nedeľňajšiemu večeru 25 prípadov nákazy koronavírusom. Z celého Olomouckého kraja hlásili spolu 32 infikovaných.

Starosta Uničova Radek Vincour ráno na webovej stránke svojho mesta oznámil, že Uničov je spolu s Červenkou, Litovelom a všetkými miestnymi časťami uzavretý od 3.00 h, a to z rozhodnutia Krajskej hygienickej stanice v Olomouci. Dôvodom je zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19.

Vincour zdôraznil, že zásobovanie potravinami a ďalším nevyhnutným tovarom je zachované a nijako sa nemení - obchody s potravinami, drogérie, lekárne, predajne krmív pre zvieratá alebo čerpacie stanice zostávajú otvorené.

Ľudia s trvalým pobytom však nemôžu mesto opustiť. „Zakázaný bol aj pohyb po samotnom Uničove s výnimkou ciest do práce, na nákup základných potrieb, k lekárovi alebo veterinárovi. Ľudia ďalej môžu opustiť svoje bydlisko z dôvodu zaistenia starostlivosti alebo sprievodu pre svojich príbuzných a blízkych, prípadne na vybavenie úradných záležitostí,“ napísal Vincour.

Zamestnancov miestnych podnikov vracajúcich sa z nočných zmien do bydlísk mimo Uničov podľa starostu na kontrolných stanovištiach zaregistrujú a nariadia im 14-dňovú karanténu v mieste bydliska.

Zákaz vstupu do mesta neplatí pre vodičov zásobovania, zdravotníkov, policajtov alebo hasičov, no tiež ľudí bývajúcich inde, ktorí sa tam starajú o blízkych. Každý, kto môže do mesta vstúpiť, dostane na kontrolnom stanovišti ochranné prostriedky.

V Česku evidovali k nedeľňajšiemu večeru 293 ľudí nakazených koronavírusom, dvaja z nich sú vo vážnom stave. Česká vláda zakázala od polnoci z nedele na pondelok voľný pohyb ľudí v krajine. Opatrenie bude platiť do 24. marca s výnimkou napríklad ciest do zamestnania či nevyhnutných nákupov.