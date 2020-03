Naď považuje nákup systému Spike na MO SR tesne po voľbách za neštandardný

Naď sa pýta, či bol nákup v tomto období naozaj prioritou. „Mne to pripadá absolútne neštandardné a neviem, prečo tak narýchlo a v takom objeme,“ zhodnotil zákazku, na ktorú upozornil po informáciách zo zahraničných médií.

Kvalitu systému Spike nespochybňuje, no samotný nákup hodnotí ako netransparentný. „Som veľký zástanca nákupu cez NSPA (NATO Support and Procurement Agency), je to dobrá cesta, len je rozdiel, či poviete, že potrebujem nejaké riešenie, to znamená hľadám nejaký typ munície ako v tomto prípade, alebo zadáte do NSPA, že chcem kúpiť presne rakety Spike,“ povedal.

Na argumenty rezortu obrany o tom, že projekt modernizácie bol odštartovaný ešte v roku 2013, hovorí, že nákup teda mohol byť realizovaný v minulom roku alebo ho mohla neskôr dokončiť nová vláda. Podotkol tiež, že ešte neboli zakúpené armádne vozidlá 4x4 ani 8x8, ku ktorým technika prislúcha.

Nákup v hodnote zhruba 14 miliónov eur zrealizovalo MO SR prostredníctvom agentúry NSPA. Súčasťou objednávky je 100 kusov rakiet LR2, desať odpaľovacích zariadení a jeden trenažér. Dodané majú byť do 24 mesiacov. „Spôsob obstarania cestou NSPA bol zvolený z dôvodu efektívnosti, ekonomickosti a transparentnosti,“ uviedla hovorkyňa MO SR Danka Capáková.

Ako priblížila, projekt modernizácie protitankových raketových systémov sa začal na základe požiadavky Ozbrojených síl (OS) SR už v roku 2013, štúdia realizovateľnosti bola schválená v roku 2016. Objednanie bolo teda podľa nej logickým vyústením procesu modernizácie prednostne pre jednotky vyčleňované na plnenie úloh špeciálnych síl, ťažkej brigády a do NATO Readiness Initiative (NRI). „V kontexte, že NSPA sumarizuje objednávky raz ročne v termíne október - december a čas dodávky je 24 mesiacov, by neprijatie rozhodnutia oneskorilo celý proces modernizácie, a to minimálne o jeden rok. Zároveň pripomíname a zdôrazňujeme, že objednávka bola zrealizovaná ešte v októbri 2019,“ doplnila hovorkyňa.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v piatok (13. 3.) informoval o tom, že začal z vlastného podnetu nákup MO SR preverovať.