Český minister zdravotníctva povedal, že krajine chýba až milión respirátorov

„Snažíme sa skúpiť čo je možné, po celom svete. Voláme na všetky kontinenty. V Česku je výroba veľmi limitovaná, 50.000 respirátorov týždenne, my potrebujeme asi stovky tisícok, možno milión, ale budúci týždeň máme už potvrdenú objednávku 1,7 milióna respirátorov, ktoré prídu niekedy v čase od stredy do piatka,“ povedal podľa spravodajskej televízie ČT24 Vojtěch.

Situáciu s nedostatkom respirátorov v ČR podľa ministra zdravotníctva komplikuje aj to, že niektoré štáty zakázali ich vývoz. Konkrétne Ukrajina alebo Poľsko, kde malo Česko respirátory objednané.

Príslušníci českej armády podľa premiéra Andreja Babiša v piatok rozviezli do nemocníc a záchranným službám približne 51.000 respirátorov.

V pondelok by podľa ministra zdravotníctva do Česka malo doraziť päť miliónov rúšok. Dôležité sú najmä pre ochranu potenciálne rizikových pacientov napríklad v zariadeniach sociálnych služieb, uviedol Vojtěch. Rúška by mali byť k dispozícii napríklad pre personál, ďalej tiež ľuďom poskytujúcim domácu starostlivosť a terénne služby.

Česká vláda nariadila zavrieť všetky obchody s výnimkou predajní potravín, lekární, drogérií, čerpacích staníc a niektorých ďalších. Opatrenia začali platiť od soboty rána 06.00 SEČ a skončia 24. marca 06.00 SEČ.

Vláda svojím uznesením, ktoré zverejnila na svojom webe pred druhou hodinou v noci na sobotu, zakázala až na zmienené výnimky maloobchodný predaj a prítomnosť verejnosti v prevádzkach stravovacích služieb.

V Česku je momentálne 150 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, spresnil v noci na sobotu Babiš. Ešte v piatok večer bolo evidovaných 141 prípadov.