Nesebeckosť vám radosť neprinesie. Psychológovia vyvrátili tvrdenia o altruizme

Vedci z University of Bonn zistili, že altruizmus nemusí ľudí robiť tak šťastnými, ako naznačujú predchádzajúce štúdie. Armin Falk a Thomas Graeber skúmali študentov a svoje nové zistenia publikovali v zborníku Národnej akadémie vied.

Predchádzajúci výskum ukázal, že keď ľudia nesebecky dávajú druhým, získajú pocit šťastia. Aj tento výskum ukázal, že darcovstvo môže mať zdravotný prínos pre osobu, ktorá daruje, vrátane zníženého krvného tlaku a zdravšieho srdca. Takéto pocity však môžu byť podľa výsledkov práce Falka a Graebera krátkodobé.

V štúdii približne 300 vysokoškolských študentov požiadali, aby si vybrali medzi dvoma lotériami. Ak si vybrali prvú lotériu, mali dobrú šancu získať pre seba 100 eur. Keby si vybrali druhú lotériu, sami by nedostali nič, ale mohli by tak darovať 350 eur na záchranu niekoho trpiaceho na tuberkulózu.

Obe lotérie boli skutočné. Vedci rozdali 40 764 eur dobrovoľníkom, ktorí zvíťazili v prvej lotérii, a venovali 111 300 eur neziskovej organizácii v Indii, ktorá bojuje proti tuberkulóze.

Pocit šťastia z nezištnosti je len krátkodobý

Približne 60 percent študentov si vybralo druhú možnosť - zachrániť život. Ich odpovede v prieskume, ktorý vyplnili po výbere, naznačili podobné výsledky ako predchádzajúci výskum. Spočiatku mali študenti skutočne dobrý pocit. Ale šťastie netrvalo dlho. Vedci kontaktovali všetkých dobrovoľníkov o mesiac neskôr a položili im niekoľko otázok o úrovni ich šťastia. Väčšina z tých, ktorí sa rozhodli zachrániť život, uviedla, že sa cíti smutnejšie ako tí, ktorí sa rozhodli odmeniť samých seba.

Štúdia tiež zaznamenala zaujímavý zvrat: Malý počet dobrovoľníkov si síce vybral druhú možnosť, ale nebolo im umožnené, aby vstúpili do druhej lotérie. Niektorí z nich neskôr dostali 100 eur - sumu, ktorú by dostali, ak by si sebecky vybrali prvú možnosť. A práve títo dobrovoľníci uviedli, že sú najšťastnejšími zo všetkých zúčastnených. Najšťastnejší teda boli tí, ktorí chceli peniaze darovať, ale nakoniec ich sami dostali.