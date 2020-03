Thunbergová zostala v piatok doma, vyzvala na online protesty

„V čase krízy meníme svoje správanie a prispôsobujeme sa novým okolnostiam v prospech spoločnosti,“ napísala v piatok mladá Švédka na Twitteri a Instagrame.

K statusom pridala fotografiu, na ktorej sedí doma v Štokholme na podlahe a v rukách drží transparent s nápisom „Školský štrajk za klímu". Po jej boku sedia jej dvaja psi Moses a Roxy.

School strike week 82. In a crisis we change our behaviour and adapt to the new circumstances for the greater good of society.



Join the #DigitalStrike - post a pic of you with a sign and use #ClimateStrikeOnline ! #schoolstrike4climate #fridaysforfuture #climatestrike #COVIDー19 pic.twitter.com/fZkjqN3DOw