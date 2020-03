Video: Lekár infikovaný koronavírusom zdokumentoval vývoj svojich príznakov

35-ročný španielsky lekár Yale Tung Chen sa nakazil koronavírusom pritom, ako na ochorenie liečil pacientov v Univerzitnej nemocnici v Madride. Kvôli pozitívnym výsledkom na COVID-19 je Chen momentálne v domácej karanténe a priebeh ochorenia si zaznamenáva na videá.

Chen na svojom konte na Twitteri každý deň zverejňuje nové zábery ultrazvuku vlastných pľúc. Ľudia sú mu veľmi vďační za autentické informácie, a lekár tak v komentároch nachádza obrovskú podporu.

„Podporujú ma ľudia z celého sveta a pre mňa to má obrovský význam,“ uviedol Chen pre NBC News. Jeho príznaky sú relatívne mierne, čo všetkým pripomína, že ochorenie sa u každého napadnutého prejaví inak.

V prvý deň mal Chen problémy s opuchnutým hrdlom a bolesťou hlavy. S pľúcami nemal žiadne problémy. V druhý deň verejnosť informoval, že k spomínaným príznakom sa pridružil kašeľ a do pľúc mu prenikol hlien. Ten sa na stetoskopickom vyšetrení nijako výrazne neprejavil.

Day 1 after #COVID diagnosis. Sore throat, headache (strong!), Dry cough but not shortness of breath. No lung US abnormalities. Will keep a #POCUS track of my lungs. #coronavirus ⁦@TomasVillen⁩ ⁦@ButterflyNetInc⁩ pic.twitter.com/wLtSc70pxQ — Yale Tung Chen (@yaletung) March 9, 2020

Ultrazvuk pľúc z prvého dňa.

Na tretí deň mal Chen aj hnačku, ale podľa vlastných slov sa všetky jeho predošlé príznaky zmiernili. V pľúcach bol stále prítomný hlien.

Day 3 after #COVID diagnosis. No sore throat/headache. Yesterday was cough day, still no shortness of breath/chest pain. Diarrhea started, lucky cough got better. #POCUS update: similar effusion, seems less thickened pleural line + no b-lines (PLAPS). #mycoviddiary @TomasVillen pic.twitter.com/ycJfQNtLL8 — Yale Tung Chen (@yaletung) March 11, 2020

Ultrazvuk pľúc z tretieho dňa.

Štvrtý deň diagnózy Chena potrápila aj únava. Hruď ho stále nebolela, ale sťažoval sa na kašeľ. V čase písania článku Chen naposledy informoval o piatom dni ochorenia. Kašeľ a hnačka sa zmiernili a lekár na sebe stále nespozoroval bolesť hrudníka.

Day 5 after #COVID diagnosis. Less cough & tired, still no dyspnea/chest pain. #POCUS update: Effusion resolved, as subpleural consolidations spread bilaterally on both posterior lower lobes. Started on HCQ yesterday. #mycoviddiary @TomasVillen @acam_acam pic.twitter.com/fjtq2SEM1d — Yale Tung Chen (@yaletung) March 13, 2020