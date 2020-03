Preložte si plánovaný sobáš, vyzývajú biskupi veriacich

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) odporúča ľuďom, ktorí majú naplánovaný sobáš, aby si ho preložili na neskôr. Dôvodom je šírenie nákazy novým koronavírusom. Pre TASR to povedal hovorca KBS Martin Kramara. Neskôr bude KBS hľadať náhradné termíny.

Ak sa ľuďom sobáš preložiť nedá, mali by podľa KBS na svadbu prísť iba najbližší. „Máme šťastie, že sme v období Veľkého pôstu, kedy je sobášov minimum,“ podotkol Kramara.

Tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Jana Nunvářová hovorí, že ak sú pripravené sobáše a krsty, ktoré sa už nedajú preložiť, musia sa vykonať s dodržaním všetkých pravidiel hygieny a zodpovedného správania. Na sobáši sa použije iba nutný minimálny liturgický poriadok obradov.

V liste predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností hlavný hygienik SR Ján Mikas okrem iného odporúča, že tam, kde je to možné, by sa mali prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch. Z obradov by sa mali vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, priblížil.

„V prípade dlhšej karantény budeme zvažovať nové usmernenie podľa pokynov kompetentných štátnych a zdravotníckych autorít,“ uviedla Nunvářová. KBS chce v takom prípade taktiež rešpektovať pokyny hlavného hygienika a úradu verejného zdravotníctva.