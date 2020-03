Orbán: Školy v Maďarsku zatiaľ nezatvárame, koronavírus neohrozuje deti

V Maďarsku pre hrozbu nákazy novým koronavírusom zatiaľ nezatvárajú verejné vzdelávacie inštitúcie, pretože vírus neohrozuje deti. Povedal to v piatok v rannej relácii verejnoprávnej rozhlasovej stanice Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán.

„V štátnych školách sa nešíri nákaza, najohrozenejšou skupinou sú starší ľudia. Ak dôjde k zmene medzi deťmi, potom okamžite zmeníme rozhodnutie,“ zdôraznil s poznámkou, že ak v Maďarsku zatvoria školy, tak to bude trvať dlhšie než dva týždne. Pedagógov by museli poslať na neplatené voľno a školský rok by sa skončil.

Odborárska organizácia pedagógov (PSZ) a Demokratické odbory pedagógov (PDSZ) však nesúhlasia s postojom vlády a vo štvrtok vyhlásili, že požadujú, aby boli nariadené mimoriadne prázdniny na školách pre hrozbu šírenia nákazy.

V Maďarsku evidujú 16 nakazených novým koronavírusom, z nich deviati sú študenti z Iránu, jeden je Brit a šiesti sú Maďari. Vláda v stredu vyhlásila stav núdze na území celej krajiny. Súčasťou vládneho opatrenia je zavedenie zákazu vstupu cestujúcich z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu do Maďarska. Výnimkou sú občania Maďarska, ktorí však musia absolvovať karanténu - nesmú opustiť svoje bydlisko.