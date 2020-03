Podnikavá slovenská kvetinárka: O tomto by malo byť skutočné kvetinárstvo

Kvetinár je človek, ktorý sa rozhodol povýšiť krásu kvetov a prírodných materiálov do umenia a živiť sa pritom svojimi rukami, zanechávajúc v každom výrobku jedinečný odtlačok samého seba. Zákazníkovi tak odovzdáva nielen kyticu alebo venček, ale aj kus svojej duše. V centre Liptovského Mikuláša si minulý rok Dagmar Smrekovská s dcérou Karinou otvorili kvetinárstvo botanika (https://www.facebook.com/botanika_sk-111226103597258/), ktoré sa líši od iných kvetinárstiev nielen množstvom a rôznorodosťou ponúkaných črepníkových kvetov, vzhľadom kytíc a vencov, ale tiež zariadením predajne.

Vaše kvetinárstvo je známe osobitým prístupom k zákazníkovi, veci robíte na mieru, a čo je nemenej dôležité, snažíte sa do kvetinárstva zavádzať prvky ekológie. Povedzte nám o sebe niečo viac pre tých, čo vás ešte nepoznajú.

S nápadom založiť si vlastné kvetinárstvo som sa pohrávala niekoľko rokov. V našich klasických kvetinárstvach sa kytice často robia podľa šablóny z kvetov, ktoré precestujú polovicu sveta, pričom jedna vyzerá ako druhá. Využíva sa taktiež veľké množstvo plastových doplnkov, ktoré zvyčajne, až kytica odkvitne, nemajú ďalšie využitie, a tak putujú do koša. Chýbal mi osobitý prístup, keď človek dostane kyticu alebo veniec, čo obsahuje najmä lokálne kvetiny. Takáto kytica nielen dobre vyzerá, ale aj dlho vydrží a zbytočne nezaťažuje prírodu. A tak vznikla botanika.

Vaša predajňa nemá vzhľad klasického kvetinárstva, prečo je to tak?

Náš obchod je zariadený v industriálnom štýle. Takto podľa nás krása kvetov, či už črepníkových, rezaných, uviazaných v kytici alebo namotaných na venci, vynikne najviac. Tvrdosť plechu zmäkčujú drevené prvky a balíky sena, ktoré predajňu na jeseň nádherne prevoňali a dodnes slúžia ako nábytok, poličky na tovar. Boli aj takí zákazníci, ktorí od nás tieto „police“ chceli kúpiť.

Izbové kvety máte vyložené na šalovacích doskách, iné visia na konároch z povaly na zavesených lanách. Odkiaľ ste brali inšpiráciu?

Vzhľad predajne je našim dielom, od návrhu až po realizáciu. Nápady sme čerpali zo zahraničných kvetinových obchodov a kaviarní, ktoré sme spojili v rámci možností priestoru do harmonického celku a rozvinuli do terajšej podoby. Určite to nie je finálna podoba, pretože s ročným obdobím meníme rozloženie tovaru, a teda aj samotný interiér predajne, presúvame nábytok. No klasické ženy (smiech).

V ponuke máte nezvyčajne veľký počet izbových rastlín. Nie je náročné starať sa o toľko kvetov?

Pri otváraní obchodu sme mali v ponuke cez sto rôznych črepníkových kvetov. Presne takto sme si to vysnívali, mať čo najviac rastlín. Veď o tom je kvetinárstvo, predávať živé, voňavé kvety, a nie sovy z umelej kožušiny alebo atrapy kvetov krikľavo zelenej farby prilepené k vencu z plastu. Nič z toho u nás v predajni nenájdete. A či je to náročné? Chce to predovšetkým dobrú pamäť (úsmev). Aby ste vedeli, čo ste poliali, a čo treba ešte len poliať, koľko bolo hodín, keď zovrela voda, lebo izbové kvety rosíme iba prevarenou vodou, a tá musí byť taká akurát. Kvalitná opatera sa nám vracia v podobe kvitnúcej Echeverie alebo Alocasie.

Máte v ponuke iba klasický sortiment izbových rastlín, alebo aj nejaké špeciality?

Ako sme sa dozvedeli od zákazníkov, ponúkame vraj také kúsky, aké je problém nielen bežne kúpiť v obchode, ale aj na internete. Stalo sa nám aj také, že zberatelia kvetov ostali smutní, keď im práve takéto nezohnateľné kúsky vyfúkli zákazníci, ktorým sa kvietky iba páčili a v podstate nerozumeli tomu, akú nádheru si práve kúpili.

Špecialitami sú podľa nás aj kokedamy, teda levitujúce izbové rastliny. Je to spôsob pestovania rastlín, ktorý sa inšpiroval japonskými bonsajmi a v preklade znamená machová guľa (Ko Key Da Ma). Je to zároveň ekologický spôsob pestovania, pretože črepník je nahradený machom. Takáto rastlina je buď zavesená v priestore na niti, špagáte alebo voľne položená na miske. Kokedamy si vytvárame sami, z našich rastlín. Ale robili sme ich už aj z kvetov, ktoré si zákazníci pestovali doma a očarilo ich toto japonské umenie, tak nám ich doniesli, a my sme im z nich urobili doplnok do bytu na mieru.

Vyššie ste spomenuli, že vo Vašom obchode zákazníci kúpia iba živé kvety. A ako je to s vencami?

Tak tie sú tiež čisto prírodné. Vyrábame ich zo slamených korpusov. Jesenné boli zdobené lístím, židovskou čerešňou, machom. Na tie vianočné sme používali buď čečinu z nobilisu, borovice alebo tuje, dopĺňali šiškami, eukalyptusom, medovníčkami, orechmi. Na jarné používame myrtu, brečtan, vajíčka, cibuľky. Materiál na vence máme z veľkej časti od miestnych záhradkárov, ktorí keď v zime, respektíve na jar, orezávajú stromy, nosia konáre nám. Teda aj tu rozmýšľame ekologicky, keď využívame miestne zdroje, materiál, ktorý by inak skončil na skládke odpadu. Žiadne plastové čečiny alebo kvety. A určite si to takto venčeky zaslúžia.

Prečo zaslúžia?

Držíme sa filozofie, že veniec je vlastne kruh, dokonalosť sama. Živé, prírodné materiály práve na túto jeho dokonalosť ešte viac poukážu. Nádherné sú nielen čerstvé, ale aj po čase, keď uschnú. Starnú do krásy. Navyše sú plne kompostovateľné. Vyrábané z lásky a s láskou. K prírode, k človeku.

Vence sprevádzajú človeka po celý život, a preto ich máme v našej Botanike v úcte. Sú pri jeho začiatku, keď sú sudičkami novorodeniatku dávané do vienka dobré vlastnosti. A keď z tohto sveta odchádzame, lúčia sa s nami naši blízki. Medzitým si nimi zdobíme vchodové dvere, adventnými zase vianočné stoly. Malé dievčatká si pletú venčeky z púpavy. V poslednej dobe sa vracajú opäť do módy aj ako ozdoba nevesty.

Svadobné venčeky sú podľa mňa najkrajšie, no zároveň najťažšie. Nemyslím váhou, myslím náročnosťou. Pretože musia držať tvar niekoľko hodín, vyzerať sviežo až do polnoci a byť okrasou nevesty od ranného fotenia až po predpolnočné krájanie torty. Podobné požiadavky sú kladené aj na svadobné náramky a čelenky alebo pierka pre ženícha a svadobčanov. Takže taká kytica pre nevestu nám už príde ako jednoduchá vec.

Ako je to s budúcimi nevestami, majú jasnú predstavu o svadbe, alebo to nechávajú na vás?

Každá nevesta, s ktorou sme sa doteraz stretli, mala predstavu o tom, ako by mala vyzerať jej kytica. No pri ďalších otázkach, že ako budeme zdobiť napríklad hlavný stôl, alebo či chcú mať klubové taniere, je takmer istá nasledujúca odpoveď: ja neviem, ja sa vydávam prvýkrát (smiech). Takže odpoveď na vašu otázku je áno aj.

Sny budúcej mladej pani sa snažíme čo najpresnejšie splniť, no zároveň ich musíme spojiť napríklad s reálnymi možnosťami priestoru, ktorý si vybrali. Pretože ak sú raz stoly úzke, klubové taniere sa na ne nevojdu, hoci si ich veľmi prajú. Alebo ak si naplánujú civilný obrad na záhrade, a von leje ako z krhly, hoci predpoveď počasia hovorila o slniečku, musíme improvizovať na poslednú chvíľu vo vnútri penziónu.

Vnímame to tak, že ak sa na nás už nevesta obrátila s tým, že chce naše služby, tak potom pozná našu prácu, dôveruje nám a vie, čo od nás môže očakávať. Už sa nám viackrát stalo, že nám po svadbe povedali, že to bolo omnoho krajšie, než ako si to predstavovali.

Inakosť je pre botaniku charakteristická, však?

V tomto prípade platí, že čo nevesta, to iné sny a predstavy. Niektorá chce výzdobu do vázičiek, niektorá nechce zeleň v svadobnej kytici ani vidieť a niektorá chce takmer iba eukalyptus. Niektorá chce kvety iba biele, iná iba v konkrétnom odtieni ružovej farby, napríklad púdrovo ružovej. Tomu sa snažíme prispôsobiť výzdobu stola, vrátane menoviek. Pri tlačovinách treba brať ohľad na svadobné oznámenie, to prvé uzrie svetlo sveta, nech sú navzájom nejako prepojené. Aby to všetko pôsobilo ako celok. Takže tie svadby budú ešte dlho, dlho každá iná.

Taktiež naše kytice sa líšia od ponúkaných v iných kvetinárstvach spôsobom viazania, farebnosťou, či samotným obsahom. Rezané kvietky sú prevažne z lokálnych zdrojov, aj preto sme ich napríklad v zime v predajni mali iba zopár druhov. Lebo aj tým, že nám ich nevozia cez polku sveta, šetríme životné prostredie. A ešte v jednej ponúkanej službe sme iné. Nie je veľa takých obchodov, kde vám v kytici uviažu cibuľu, mrkvu alebo jahody, či granátové jablko. Takto však viažeme zákazky iba na objednávku. Kytica sa po čase nevyhodí, ale celá sa zje.

A aké sú výhľady do budúcna?

V túto chvíľu sa sústreďujeme prevažne na kvalitu, než na kvantitu, aby nami vyrobené kytice, hotelová výzdoba, či sadeničky na balkón vydržali naozaj dlho a neboli náročné na údržbu. Sledujeme nové trendy, aby sme vždy vedeli zákazníkom ponúknuť niečo moderné.

Jar nám už pomaly klope na dvere a s ňou prichádzajú jarné a veľkonočné vence, voňavé a plné farieb. V ponuke budeme mať aranžmány nielen do interiéru, ale i tie vonkajšie, do záhrady.

Musíme povedať, že nás teší, že je o ekologické kvetinárstvo záujem nielen zo strany zákazníkov, ale aj predajcov. Máme vo výhľade nových dodávateľov a pestovateľov záhradných rastlín práve zo Slovenska. Chceme, aby sa do našich záhrad vrátili lokálne kvety. Aj v tomto sa odráža náš iný pohľad na svet.