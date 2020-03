Premiér predpokladá nárast počtu nakazených, doležitá je disciplína ľudí

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) predpokladá, že počet ľudí nakazených novým koronavírusom bude narastať, a to aj rýchlejším tempom. "Musíme byt pripravení na to, že prípadov môže byt viac. V Česku sa to blíži k stovke, v Rakúsku majú prvé úmrtie," povedal vo štvrtok v televízii Markíza s tým, že každý deň je nový.

Pripustil, že situácia s novým koronavírusom by mohla byť až tak dramatická, že by ju štát kapacitne nezvládal. Podľa jeho slov to však záleží na ľuďoch. „Kľúčová je disciplína obyvateľov, toto je alfa a omega toho, ako dopadne Slovensko, či Slováci a ľudia, ktorí tu žijú, budú dodržiavať naše opatrenia,“ uviedol. Zdôraznil, že nedisciplinovanosť sa vráti v obrovskom náraste nakazených.

Pellegrini preto nevylučuje, že budú padať pokuty za nedodržanie povinnej dvojtýždňovej karantény tými, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Ozrejmil, že sú technické možnosti na odsledovanie návratu ľudí späť do krajiny. Avizoval, že sankcie môžu padať aj za to, ak majitelia barov a diskoték neuzatvoria svoje prevádzky, čo je ďalšie z opatrení prijatých ústredným krízovým štábom. Nevylúčil, že ak to bude potrebné, pristúpi sa aj k uzatvoreniu nákupných centier a nielen k ich obmedzeniu či večernému uzavretiu reštaurácií.

„Oproti iným krajinám, kde je situácia horšia, pristupujeme k drastickejším opatreniam, ale radšej skôr a pretrpme to, ako neskoro a bude problém,“ skonštatoval Pellegrini.

Okrem povinných karantén sa na Slovensku dočasne zavádzajú aj hraničné kontroly. Tým, ktorí cez hranice dochádzajú za prácou, odporúča ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) mať potvrdenie od zamestnávateľa. Na hraniciach by sa mali riešiť prioritne.

Pellegrini tiež avizoval nákupy státisícov respirátorov, ktoré sa majú distribuovať do ambulancií lekárov a miliónov rúšok pre občanov.