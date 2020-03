Polícia vyzýva občanov: Osoby, ktoré nedodržujú karanténu, nahlasujte RÚVZ

Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, môžu ľudia hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v závislosti od pobytu danej osoby. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Za nedodržanie nariadenej karantény hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 1659 eur, právnickým osobám až do 20.000 eur. „Ak sa u danej osoby potvrdí ochorenie, úrad bude informovať políciu a danej osobe bude hroziť väzenie v rôznych dĺžkach od jedného až po desať rokov,“ uviedla ďalej polícia. Doplnila, že by išlo o podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Na Slovensku funguje vyše 30 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ich kontakty a územná spôsobilosť sú zverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Do domácej karantény majú ísť na 14 dní všetci, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Po zasadnutí ústredného krízového štábu o tom vo štvrtok informovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). V prípade obyvateľov, ktorí nebudú chcieť byť v karanténe doma, aby tak prípadne neohrozili svojich blízkych, vyčlení štát a Ministerstvo vnútra (MV) SR ubytovacie kapacity.