V NOÚ si ľudia musia dezinfikovať ruky a vyplniť preventívny dotazník

"Dezinfekcia je dostupná na informačných recepciách," uviedla pre TASR špecialistka pre styk s verejnosťou NOÚ Patrícia Kubicová.

Doplnila, že pacienti sú povinní pred vstupom do ambulancie vyplniť dotazník v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu. Od 6. marca platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov na lôžkových oddeleniach.

„Pacientov a návštevníkov sme vyzvali, aby nevstupovali do areálu NOÚ, ak majú príznaky infekčného ochorenia, pozitívnu cestovateľskú anamnézu a boli v kontakte s rizikovou osobou, ktorá bola v krajinách s najvyšším výskytom koronavírusu,“ hovorí Kubicová. Postupne posielajú z ústavu výzvu na prípadné preobjednanie prostredníctvom SMS správ všetkým pacientom objednaným na vyšetrenie od štvrtka až do 10. apríla. Pacientov na pozorovaní i pacientov, ktorých zdravotný stav to umožňuje, požiadali, aby sa v príslušnej ambulancii preobjednali na termín náhradného vyšetrenia. Zároveň majú obmedziť svoj sprievod na jednu osobu.

Informácie o nutnosti dodržiavania preventívnych opatrení zverejňuje NOÚ na svojej webovej stránke, na sociálnej sieti a tiež v informačných edukačných letákoch, ktoré sú k dispozícii na lôžkových oddeleniach, v čakárňach a recepciách v NOÚ.

Plánované onkologické operácie v NOÚ vykonávajú v plnom rozsahu. Kubicová uviedla, že NOÚ onkologickí pacienti patria medzi rizikové skupiny pacientov, majú oslabený imunitný systém, a preto sú vystavení vyššiemu riziku infekcie aj komplikácii prípadnej infekcie. V NOÚ v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku zasadá každý deň krízový štáb. „Situáciu dôsledne monitorujeme, každá relevantná zmena zdravotného stavu, karantény pacientov aj zamestnancov sa hlási ústavnej hygieničke NOÚ,“ doplnila Kubicová.