RegioJet prerušuje premávku medzinárodných vlakov a autobusov

Obmedzenia budú trvať predbežne do 5. apríla. Posledné medzinárodné vlaky a autobusy zo susedného Česka do väčšiny krajín pôjdu v piatok 13. marca tak, aby sa ešte pred polnocou vrátili späť do Českej republiky.

Čo sa týka spojov RegioJetu na Slovensko, posledné vlaky a autobusy z Česka pôjdu v nedeľu 15. marca.

Dopravca upokojuje cestujúcich, ktorí majú rezervácie na spoje s odchodom do 5. apríla, že im automaticky vrátia peniaze za lístky bez stornovacieho poplatku. Cestujúcim sa zároveň ospravedlňuje za komplikácie a ráta s obnovením premávky čo najskôr, ako to bude možné.