Hlavný hygienik: Firmy, ktoré môžu, by mali poskytnúť ľuďom prácu z domu

DNES - 16:43

Firmy, ktoré vedia umožniť prácu z domu, by ju mali pracovníkom poskytnúť. Po rokovaní ústredného krízového štábu to v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.

„Každé stretávanie sa je rizikové. Máme mobilné telefóny, sociálne siete, je možnosť audio či videokonferencií. Je čas, aby sa technické možnosti využívali čo najviac. Ak sú firmy, ktoré majú možnosť svojich zamestnancov nechať robiť z domu, situácia je taká, že to treba využiť,“ uviedol Mikas. Pripomenul, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom, za pandémiu. Preto sa podľa Mikasa je asi čoho obávať. „Na druhej strane WHO vyzýva ľudí, politikov, aby prijali efektívne opatrenia a radšej skôr ako neskôr,“ doplnil Mikas. Zdieľať tento článok na Facebooku