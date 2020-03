Sulík: Máme záujem o rezort financií, je to jedna z otvorených otázok rokovaní

Hlavný hygienik: Firmy, ktoré môžu, by mali poskytnúť ľuďom prácu z domu

Firmy, ktoré vedia umožniť prácu z domu, by ju mali pracovníkom poskytnúť. Po rokovaní ústredného krízového štábu to v súvislosti so situáciou okolo nového koronavírusu uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.