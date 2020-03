Saková: Klientske centrá i okresné úrady budú otvorené tri hodiny denne

„Takisto budeme obmedzovať aj počet ľudí, ktorí budú vstupovať do klientskych pracovísk a na okresný úrad, aby sme to regulovali presne tak, ako je to už v dnešnej dobe zavedené na pobočkách pošty,“ priblížila.

Krízový štáb rozhodol o zavedení ďalších opatrení na zamedzenie šírenia nákazy novým koronavírusom. Na 14 dní budú zatvorené všetky školy a školské zariadenia. Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú pre osobnú dopravu uzavreté, zavedú sa aj dočasné hraničné kontroly. Do 14-dňovej karantény pôjde každý občan s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, vracajúci sa zo zahraničia.