Harbuľák: Situácia v slovenskom cestovnom ruchu je pre koronavírus kritická

Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR a generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák. Skonštatoval, že už dostáva aj informácie o zatváraní hotelov. Vyzval súčasnú aj formujúcu sa vládu na prijatie opatrení na zmiernenie negatívnych dosahov.

Harbuľák podotkol, že hotely a reštaurácie k aktuálnej situácii pristupujú zodpovedne a prijímajú opatrenia nad rámec bežných hygienických štandardov. „Snažíme sa vyjsť v ústrety aj našim hosťom, u ktorých neuplatňujeme storná pri rušení rezervácií,“ dodal.

Zdôraznil, že prvoradá je ochrana zdravia. Odvetvie cestovného ruchu je však podľa jeho slov „prvé na rane“, ktoré výrazným spôsobom zasiahnu všetky reštrikcie a opatrenia obmedzujúce pohyb ľudí. „Naše odvetvie, v ktorom podnikajú prevažne malí a strední podnikatelia, zamestnáva takmer 160.000 ľudí a táto situácia, ktorá vznikla, a tieto reštrikcie znamenajú v praxi to, že sa rušia všetky eventy, hostia rušia všetky pobyty, nemáme obraty, teda absolútne sa znížili a dlhodobo vidíme, že tento stav bude pre tieto malé a stredné podniky neúnosný,“ priblížil.

Asociácia preto dala spracovať prieskum možných dosahov tejto situácie na odvetvie cestovného ruchu, oslovených doň bolo 150 zariadení, ktoré zaznamenávajú pokles tržieb o 47 %. „Celkový výpadok tržieb odhadujú na 2,4 milióna eur, na jedno zariadenie je to pokles o 16.000 eur,“ vyčíslil Vladimír Bačišin z Comenius Analytica. Ak by boli oslovené všetky zariadenia, predpokladá, že straty by mohli byť aj väčšie.

„Už teraz vidíme, že ten dosah je dramatický, to môžem naozaj bez preháňania takto povedať. A ešte ďalšie sprísňovanie, dalo by sa povedať, že absolútne cestovný ruch akoby zastavilo. To znamená, budeme mať minimum hostí, ak vôbec nejakých hostí budeme mať,“ opísal s tým, že na mieste je už otázka, či dobrovoľne nezatvoria niektoré, alebo všetky zariadenia. „Zatiaľ k takému kroky nepristupujeme, ale ak to bude nevyhnutné, nemáme s tým problém, aby sme toto odporúčanie vydali,“ skonštatoval.

Harbuľák poznamenal, že majú aj návrhy riešení, ktoré štát nebudú stáť nič. Malé a stredné podniky však podľa neho potrebujú od zodpovedných politikov počuť aj to, že sa hľadajú riešenia na zmiernenie dosahov. „Mnohé z týchto podnikov nebudú schopné dlhodobo prežiť. Už máme informáciu o zatváraní prvých hotelov, nielen tu v Bratislave, ale po celom Slovensku,“ upozornil.

Dôležité je podľa neho viesť odbornú diskusiu. Za najrýchlejšie a najjednoduchšie opatrenie považuje odklad splátok napríklad odvodov za DPH či za zamestnancov. Vhodné by podľa neho bolo aj upraviť opatrenia, ktoré sú v zákone o službách zamestnanosti. Podľa niektorých ustanovení tam vzniká nárok na príspevok pre podniky v čase krízy. „Treba ich trochu zjednodušiť a sprístupniť, aby ten nástroj bol pre hotely a reštaurácie čo najrýchlejšie prístupný,“ doplnil.

Harbuľák preto vyzval vládu dosluhujúcu aj formujúcu sa, aby sa začali zaoberať aj znižovaním negatívnych dosahov na cestovný ruch, ktoré podľa neho zakrátko postihnú aj iné odvetvia. „Sami to nezvládneme. Budeme určite potrebovať aj pomoc štátu a vlády SR,“ vyhlásil.