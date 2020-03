Treba predísť bankrotom, ale aj reorganizovať krízový štáb, tvrdí Richard Sulík

SaS sa bude podľa jeho slov vo vláde snažiť reorganizovať krízový štáb, aby vedel rýchlo a efektívne reagovať. Potrebu vidí aj v odškodnení podnikateľov po zatvorení viacerých prevádzok, aby sa predišlo vlne bankrotov. V súvislosti s medializovanými informáciami, že mal odhovárať majiteľa firmy Zornica od zákazky na rúška pre štát, hovorí o nedorozumení. Sulík o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Koronavírus je omnoho nebezpečnejší, ako si väčšina ľudí myslí,“ skonštatoval s tým, že vláda Petra Pellegirniho (Smer-SD) dlho spala. Zdôraznil, že v súčasnosti treba konať. Krajina podľa jeho slov potrebuje v prvom rade rúška, ale aj dezinfekčné prostriedky, ďalšie zdravotnícke pomôcky a testy.

Podotkol, že opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu na Slovensku nebudú lacné. Poukázal však aj na viaceré možné dôsledky bezpečnostných opatrení, ako je zatváranie obchodov a podnikov. Podľa vlastných slov chápe podnikateľské riziko, podotkol však, že vláda musí poškodeným, ktorým bolo nariadené zatvoriť prevádzky, pomôcť a odškodniť ich, aby zabránila veľkej vlne bankrotov.

Šéf SaS priznal, že pred pár dňami kontaktoval jedného z výrobcov rúšok. Tvrdí, že došlo k nedorozumeniu, keď ho majiteľ firmy Zornica obvinil, že ho nahováral, aby nepristúpil k zmluve so štátom. „Toto nie je pravda, nedáva to ani logiku, aby som to robil,“ povedal Sulík s tým, že išlo o nedorozumenie. To má podľa jeho slov potvrdzovať aj mailová správa, ktorú od majiteľa podniku dostal.