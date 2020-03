Letiská budú zatvorené, zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly

Obmedzená bude medzinárodná i vnútroštátna vlaková a autobusová preprava. Dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania. Informovali o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po zasadnutí ústredného krízového štábu.

V piatok (13. 3.) od 7.00 h sa zavádzajú dočasné hraničné kontroly na hraničných priechodoch so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky. Na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná.

Do 14-dňovej karantény pôjde každý s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, kto sa vráti do zahraničia. Pellegrini informoval, že ministerstvo vnútra má pripravené aj zariadenia pre tých, čo nechcú alebo nemôžu ísť do domácej karantény. Kontaktovať majú linku 112.

Ako priblížila Saková, na územie SR bude pustený len ten, kto tu má trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Tým, čo bývajú pri hraniciach, ministerka odporúča, aby si vybavili potvrdenie od zamestnávateľa, aby mohli byť púšťaní prednostne. Zvážiť by mohli tiež prácu z domu.

Premiér zdôraznil, že občanom neodporúča cestovať vôbec, ak to nie je nutné.

Pre osobnú dopravu budú zatvorené letiská v Bratislave, Košiciach a Poprade, výnimkou bude individuálna doprava. Odcestovať budú môcť zahraniční rekreanti na Slovensku.

Obmedzená bude aj vnútroštátna vlaková a autobusová doprava. Bližšie informácie o tom, v akom režime bude fungovať, poskytne neskôr rezort dopravy.

Saková informovala aj o rokovaniach s ministerstvom hospodárstva o zrušení všetkých zájazdov cestovných agentúr. Riešiť budú tiež prepravu slovenských turistov, ktorí sú momentálne mimo územia Slovenska.

Letka Ministerstva vnútra (MV) SR a Ministerstva obrany (MO) SR funguje podľa Sakovej v núdzovom režime. Slúžiť bude aj pre vycestovaných Slovákov.