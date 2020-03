O ošetrovné by sa malo žiadať prednostne mailom alebo poštou

„Existuje možnosť využiť aj telefonické kontakty jednotlivých pobočiek, tie sú však vzhľadom na situáciu preťažené a je reálna hrozba toho, že záujemca o dávku sa nedovolá. Vyplnenie elektronického formulára na webovej stránke www.socpoist.sk dáva istotu doručenia žiadosti do pobočky. Okrem toho je možné formulár aj vytlačiť a po vyplnení odoslať do príslušnej pobočky poštou. Je zbytočné chodiť v tejto súvislosti do pobočiek, pretože osobné návštevy Sociálna poisťovňa v týchto dňoch obmedzila a doklady sa odovzdávajú do schránok pri vstupe do budov,“ informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Pri kontaktovaní pobočiek Sociálnej poisťovne e-mailom boli rozšírené vstupné brány na prijímanie väčšieho množstva nových zásielok, takže na zvýšený počet záujemcov o dávky je tento spôsob dostačujúci. Prijatie žiadosti o ošetrovné elektronickým spôsobom nepredĺži rozhodovanie o dávke.

Zároveň Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby pravidelne sledovali webovú stránku www.socpoist.sk, na ktorej zverejňuje aktuálne informácie s cieľom uľahčiť im vybavovanie ich záležitostí bez osobného kontaktu.