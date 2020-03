Banky reagujú na nový koronavírus: Títo klienti môžu požiadať o úpravu splácania úveru

V prípade zhoršenia finančnej situácie môžu ľudia požiadať svoju banku a dohodnúť sa s ňou, ako túto situáciu riešiť. Môže sa tak stať aj v súvislosti so šírením nového koronavírusu. VÚB banka medzi prvými ponúkla svojim klientom možnosť bezplatného odkladu splátok až na šesť mesiacov. Ostatné banky uviedli, že ak môžu mať klienti problémy, mali by ich včas kontaktovať.

Kvôli zatvoreným školám, škôlkam, povinnej práci z domu, neplánovaným dovolenkám, ošetrovnom a ďalším životným situáciám môže prísť množstvo ľudí o časť príjmov. Už aj doteraz však mali možnosť, bez rozdielu na dôvod zhoršenia finančnej situácie, požiadať o úpravu splátkového kalendára, napríklad formou odkladu splátok maximálne na šesť mesiacov alebo predĺženia splácania úveru, čím je možné zníženie mesačnej splátky na konkrétnom úvere.

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku cítime potrebu pomôcť krajine a aj preto sme sa rozhodli všetkým našim klientom z dôvodu zníženia príjmov ponúknuť možnosť bezplatného odkladu splátok na 1 až 6 mesiacov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch. Túto možnosť budú mať všetci klienti VÚB, ktorí čerpajú spotrebný alebo hypotekárny úver a sami si o odklad požiadajú.

Tatra banka uviedla, že pozorne sleduje vývoj situácie okolo nového koronavírusu a jeho vplyvu na ekonomiku. „Implementujeme nadštandardné nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme citlivo pristúpili k prípadnej platobnej neschopnosti a pomohli klientom preklenúť výpadok príjmov, ktorý je spôsobený prijatými opatreniami v súvislosti s koronavírusom. Momentálne však zvýšený záujem o akékoľvek formy zmeny splácania neevidujeme,“ priblížil hovorca banky Boris Fojtík.

Rovnako je na tom aj ČSOB banka. „Zatiaľ neevidujeme v súvislosti s aktuálnou situáciou podobné otázky klientov, avšak dnes je ešte ťažké predvídať ďalší vývoj udalostí a prípadných dopadov v tomto smere. Ak sa klientovi finančná situácia zlepší, môže úver začať opätovne splácať skôr, ako bolo dohodnuté pri zmene splátkového kalendára, alebo môže realizovať mimoriadne splátky,“ priblížila hovorkyňa banky Anna Jamborová.

Banky však odporúčajú klientom, že ak im hrozí problém so splácaním záväzkov, alebo vedia, že takáto situácia nastane, mali by ich kontaktovať. „Každá žiadosť o zmenu splácania alebo prípadného odkladu splátok bude citlivo a individuálne posudzovaná s ohľadom na súčasnú situáciu,“ doplnil Fojtík.

ČSOB uviedla, že za prípadnú zmenu pri splácaní nebude klientom účtovaný poplatok. „Dôležité však je, aby klient komunikoval s bankou ešte pred tým, ako mu vznikne omeškanie na splátkach. Retailový klient sa môže rozhodnúť, či chce odložiť splácanie celej splátky alebo iba istiny. Klient- podnikateľ a malá firma môže požiadať o odklad istiny,“ dodala Jamborová.

Slovenská sporiteľňa tiež svojim klientom radí, aby ju čím skôr oslovili, ešte predtým, ako sa dostanú do prípadného omeškania so splátkou a situáciu riešili proaktívne. „Naša banka vždy stojí pri svojich klientoch, a tak ako im pomáhala počas krízy v roku 2009 či počas iných ťažkých životných situácií, bude pomáhať aj pri problémoch spôsobených koronavírusom,“ priblížila hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková. Podľa sporiteľne v súčasnej situácii krátkodobé populistické opatrenia nepomôžu. „Veríme, že už môže pomôcť iba systematické riešenie, preto komunikujeme s regulátorom a rovnako by sme ocenili partnera aj na strane vlády. Uvedomujeme si veľký vplyv nielen na ľudí, ale najmä na živnostníkov a firmy, kde cítime rovnako potrebu koordinácie zo strany štátu,“ doplnila Cesnaková. Banka zároveň ľuďom odporúča, aby si dôkladne zvážili akúkoľvek zmenu vo svojich splátkach, keďže úprava podmienok úveru môže klientom spôsobiť v budúcnosti problémy pri žiadostiach o ďalší úver alebo pri prenesení úveru do inej banky. „V súčasnosti komunikujeme s regulátorom, aby sa možnosti reštrukturalizácie úverov pre klientov zjednodušili,“ dodala Cesnaková.