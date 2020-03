Biskupi vyhlásili pôst za odvrátenie šírenia nového koronavírusu

Pravoslávna cirkev mení názor a taktiež ruší svoje bohoslužby

Pravoslávna cirkev na Slovensku mení svoj názor a v súvislosti so šírením nového koronavírusu v krajine ruší s okamžitou platnosťou svoje bohoslužby, a to do 23. marca.