Šírenie nového koronavírusu: Ako dlho zostáva vírus v tele aj po vyliečení

Pacienti s novým koronavírusom môžu mať tento patogén v dýchacích cestách až 37 dní. Podľa agentúry Bloomberg sa to píše v novej štúdii, z ktorej tak vyplýva, že ľudia môžu byť koronavírusom infikovaní aj niekoľko týždňov.

Ďalším dôkazom závažnosti tejto pandémie sú zistenia čínskych lekárov, podľa ktorých RNA vírus zostáva v dýchacích cestách 20 dní po infikovaní, píše sa v časopise Lancet.

"Tieto závery výskumov môžu byť veľmi dôležité, pokiaľ ide o rozhodnutie izolovať pacienta a spôsob a dĺžku liečby nákazy koronavírusom," napísal v článku Fej Čou z Čínskej akadémie lekárskych vied spolu so svojimi spoluautormi.

V súčasnosti sa odporúča izolácia nakazených na 14 dní, aby sa takto zabránilo šíreniu koronavírusu. Nový výskum však naznačuje, že ľudia môžu byť infikovaní aj naďalej a nevedomky šíriť patogén aj po návrate z karantény. Podľa zistení čínskych vedcov sa to týka asi tretiny ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.

Vedci pracujúci na tejto štúdii dospeli k týmto záverom na základe preštudovania lekárskych záznamov a laboratórnych správ o 191 pacientoch infikovaných koronavírusom a liečených v nemocniciach v čínskych mestách Ťin-jin-tchan a Wu-chan. V tejto vzorke bolo aj 54 osôb, ktoré chorobe COVID-19 podľahli.

Dokážu vyliečení šíriť vírus ďalej?

Malá štúdia z Číny naznačuje, že nový koronavírus môže v tele pretrvávať najmenej dva týždne po tom, ako zmiznú príznaky choroby. Našťastie, pacienti s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú veľmi nákazliví v období po príznakoch, uviedla Krys Johnsonová, epidemiologička na Vysokej škole verejného zdravia Temple University pre LiveScience.

Štúdia publikovaná v časopise JAMA sledovala štyroch zdravotníkov vo veku 30 až 36 rokov, u ktorých sa potvrdilo ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Boli liečení v nemocnici vo Wu-chane v Číne medzi 1. januárom a 15. februárom. Všetci sa z ochorenia zotavili a počas choroby bola hospitalizovaná iba jedna osoba.

Pacienti boli liečení oseltamivirom, ktorý sa predáva aj pod názvom názvom Tamiflu. Tieto lieky zabraňujú šíreniu chrípkového vírusu dovnútra tela. Pomáhajú zmierniť príznaky alebo zabrániť vzniku príznakov chrípkovej vírusovej infekcie.

Pacienti boli považovaní za zotavených po vymiznutí ich príznakov a ich testy na COVID-19 boli dva dni po sebe negatívne. Po zotavení boli pacienti päť dní v domácej karanténe. Po piatich dňoch až do 13 dní u nich opakovali výtery z hrdla.

Výsledky ukázali, že každý test medzi 5. a 13. dňom bol na vírus pozitívny. „Tieto zistenia naznačujú, že aspoň časť zotavených pacientov môže byť stále nosičom vírusov,“ píšu vedci.

Zistenia prišli po tom, ako Japonsko oznámilo svoj prvý prípad, kedy osoba po vyliečení znova ochorela na COVID-19. Jednou z možností je, že chytila ​​novú verziu vírusu od inej osoby. Ďalšou možnosťou je, že jej vlastný systém vírus úplne neodstránil a keď sa začal znova replikovať v pľúcach, došlo k opätovnému výskytu príznakov.

Nízke úrovne vírusu

Po ukončení antivírusovej liečby zdravotníkov z Číny sa vírusy mohli replikovať znova na nízkej úrovni. Vírus nebol dostatočne silný na to, aby spôsobil poškodenie tkaniva, takže pacienti nepociťovali žiadne príznaky. Počet vírusových kópií by však bol dostatočne vysoký na to, aby ich testy znova zachytili.

V tom okamihu jednotlivci pravdepodobne neboli nákazliví, povedala Johnsonová. Vírusové častice rozširuje kašeľ a kýchanie, ale títo ľudia už nekašľali a nekýchali. Šírenie vírusu by vyžadovalo dôvernejší kontakt. Ako dodala Johnsonová:

„V domácom prostredí by si mali dávať pozor, aby nezdieľali nápoje a ubezpečili sa, že si často umývajú ruky. Ale ak sú iba nosičmi, nemali by byť schopní prenášať mimo tohto úzkeho kontaktu zdieľaného nápoja a jedla.“

Dôsledky na imunitu

Vírus, ktorý v tele pretrváva, môže vyvolať dostatočne silnú imunitnú reakciu na to, aby poskytla určitú ochranu pred novou infekciou, uviedla Johnsonová. Stále však nie je jasné, ako dlho imunita pretrváva. Napríklad, telo si udržuje imunitu proti koronavírusom, ktoré spôsobujú prechladnutie iba rok alebo dva. A vždy sa môže stať, že nový koronavírus bude pri šírení v populácii mutovať. Môže sa tak zmeniť na verziu, ktorú už exponované imunitné systémy nedokážu rozpoznať.

Podľa Johnsonovej je výzvou zistiť, ako rýchlo dokáže vírus mutovať. Na pochopenie zotavenia z COVID-19 sú potrebné ďalšie štúdie. Jedinci v štúdii z Wu-chanu boli všetci v podobnom veku a dobrom zdravotnom stave a choroba u nich mala mierny priebeh.

Budúci výskum by sa mal zamerať aj na vírusy v pľúcach. Výter z hrdla zachytáva vírus iba z horných častí dýchacích ciest, ale dokáže sa usadiť aj hlboko v pľúcach. Štúdia však naznačuje, že stále je dôležité dlhodobé monitorovanie zotavených pacientov a ich kontaktov.

Nový koronavírus sa na prelome rokov 2019-20 rozšíril z Číny postupne do 118 krajín sveta a nakazilo sa ním asi 125.000 ľudí.