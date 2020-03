Na Slovensku vyhlásili mimoriadnu situáciu

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka (12. 3.) od 6.00 h.

Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a nariadeniami a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh.

Na základe mimoriadnej situácie môže štát vynútiť plnenie dodávok od konkrétnych firiem. „Chcem, aby boli firmy povinné dodať tovar, ak ho majú,“ povedal premiér s tým, že sa to týka dodávok medicínskeho tovaru.

Podľa premiérovych slov sa nebude zasahovať do práv a slobôd občanov, k tomu by podľa neho došlo až pri vyhlásení krízového stavu. „Takto ďaleko nechceme ísť,“ uistil Pellegrini. Dodal, že od jedného obchodného reťazca majú informáciu o posilnení donáškovej služby, čo premiér víta a dúfa, že k tomuto kroku pristúpia aj ďalšie reťazce.

Pellegrini v tejto súvislosti ocenil aj kroky primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla, ktorý sa chce v rámci aktívnej kampane metropoly zamerať na seniorov ako na jednu z najzraniteľnejších skupín. „Hovorili sme o tom, že mesto bude nabádať ľudí k empatii, k starostlivosti a vzájomnej pomoci, čo pomôže starším preklenúť toto nie práve komfortné obdobie,“ uviedol premiér.

V rámci ďalšieho vývoja Pellegrini upozornil, že nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií. „Nemocnice sa majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. Vtedy samozrejme bude potrebné zreorganizovať plánované operácie, samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, ktoré si vyžaduje záchrana života,“ dodal.

V prípade distribúcie respiračných rúšok uviedol, že prvá vlna bude smerovať na kliniky infektológie, ďalej do nemocníc a ambulancií všeobecných lekárov, tak, aby boli k dipozícii každému pacientovi. „Rúška chcem distribuovať aj do zariadení pre seniorov, takisto pre príslušníkov polície a pomáhajúcich zložiek, “ dodal premiér.

Členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy majú prijať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) má podľa schváleného materiálu zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie informačným systémom civilnej ochrany a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Má tiež prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti

Predseda vlády a ministerka vnútra sú splnomocnení na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

Vláda SR vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona o podpore a rozvoji verejného zdravia „pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja“.

Výberový prehľad mimoriadnych situácií vyhlásených na Slovensku

Prinášame vám výberový prehľad doterajších mimoriadnych situácií, ktoré boli vyhlásené v jednotlivých oblastiach Slovenska od roku 2000.

15. augusta 2002 - Na celom území všetkých bratislavských okresov bola vyhlásená mimoriadna situácia. Pre zvýšenú hladinu Dunaja ju vyhlásil prednosta Krajského úradu (KÚ) v Bratislave a predseda Krajskej povodňovej komisie Branislav Longauer.

19. novembra 2004 - Mimoriadnu situáciu vyhlásili v okrese Poprad ako reakciu na ničivé dôsledky veternej smršte vo Vysokých Tatrách. Víchrica si vyžiadala dve ľudské obete. Mimoriadna situácia trvala do 2. decembra. Tatranskí školáci mali v tomto období týždňové prázdniny.

4. júna 2013 - Primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik pre rozvodnený Dunaj vyhlásil mimoriadnu situáciu na celom území Bratislavy. Trvala do 10. júna.

7. júna 2013 - Pre aktívne svahové deformácie vyhlásila po zasadnutí krízového štábu mesta primátorka Prievidze Katarína Macháčková mimoriadnu situáciu v štyroch lokalitách v rámci prímestských častí Prievidze - Veľká Lehôtka a Hradec. Mimoriadna situácia trvala až do 18. februára 2015.

22. januára 2020 - V Prešovskom a Košickom kraji bola vyhlásená mimoriadna situácia pre toxický odpad, ktorý sa nachádza v blízkosti areálu bývalej spoločnosti Chemko Strážske. Jej vyhlásenie má urýchliť odstránenie a zneškodnenie sudov obsahujúcich polychlórované bifenyly (PCB).