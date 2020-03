Rybníček: Ak hlavný hygienik jasne neprikáže, čo robiť, vypukne tu anarchia

„Trenčín sa sám rozhodne, že zatvorí školy a škôlky, ale stane sa súčasťou anarchie. Tým, že je to neisté, začínajú rozhodovať rodičia, začínajú rozhodovať emócie a politici. Zdravotnú situáciu Slovenska začínajú vyhodnocovať amatéri. Tak, ako sa počas majstrovstiev sveta v hokeji stávajú z päť miliónov Slovákov tréneri a hráči, tak sa v prípade neistého stavu stane zo Slovenska štát, ktorý bude mať päť miliónov epidemiológov. A to je cesta do pekla,“ zdôraznil Rybníček.

Ako dodal, mesto Trenčín uzavrie v zmysle zákony školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na päť dní do piatka budúceho týždňa, čím mesto získa dva víkendy.