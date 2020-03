Richter: Prezidentka vie byť nadstranícka, som rád, že podpísala 13. dôchodok

„Som rád, že tak urobila. Obrátila sa aj na Ústavný súd (ÚS) SR, rešpektujeme toto jej právo. Pripravíme podklady pre ÚS SR, aby sme obhájili naše rozhodnutie, čo sa týka procesu prijatia,“ uviedol po skončení stredajšieho rokovania vlády Richter.

Zavedenie 13. dôchodku je podľa neho pozitívnou správou pre 1,5 milióna dôchodcov na Slovensku. „Týmto rozhodnutím pani prezidentka potvrdila, že vie byť aj nadstranícka a vie prijímať rozhodnutia, ktoré sú v prospech ľudí, a to aj napriek výhradám k procesu,“ uviedol Richter.

Prezidentka vo svojom vyhlásení v stredu namietala proces, akým sa novela v parlamente prijala, najmä to, že sa o nej rokovalo tesne pred parlamentnými voľbami a v skrátenom režime. „Aj pani prezidentka to, čo kritizovala, bol proces a nie vecný obsah. Ja som osobne presvedčený, že keď takým veľkým počtom poslanci schválili aj skrátené konanie, že to je veľmi dôležitý argument aj smerom k ÚS SR. Bolo to prijaté demokratickým spôsobom,“ myslí si Richter s tým, že toto opatrenie si štát môže dovoliť. „Bude to mať vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne. Ja som presvedčený, že sa bude vedieť s touto otázkou vyrovnať,“ dodal Richter.

Za prijatie novely v parlamente hlasovali klub Smeru-SD, SNS, ĽSNS aj poslanci hnutia Sme rodina. Na hlasovaní sa neprezentovala väčšina opozície, rovnako aj poslanci Mosta-Híd.

Dôchodcom má byť vyplatený 13. dôchodok od novembra tohto roka. Nárok naň budú mať všetci poberatelia penzií. Jeho suma bude pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku, teda 460,40 eura. Predčasní dôchodcovia majú dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,50 eura.