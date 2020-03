Izraelský prezident vyzval na kompromis pri zostavovaní novej vlády

Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že Rivlin v stredu prevzal konečné oficiálne výsledky predčasných parlamentných volieb, ktoré sa v Izraeli konali 2. marca.

„Akákoľvek dohoda, ktorú ste schopní dosiahnuť a ktorá povedie k stabilnej vláde a získa si dôveru ľudí, bude vítaná,“ vyhlásil Rivlin. Súčasne vyjadril nádej, že zvolený parlament „vydrží dlhšie než jeho predchodcovia“.

Z výsledkov volieb vyplýva, že najviac hlasov vo voľbách získala strana Likud, ktorej v 120-člennom Knesete prináleží 36 kresiel.

Na druhom mieste skončil centristický blok Modrá a biela Bennyho Ganca, ktorý na základe toho získal 33 parlamentných mandátov.

Ultraortodoxné strany Združenie sefardov verných Tóre (Šas) a Jednotný judaizmus Tóry (Jahadut ha-Tora), obe podporujúce Netanjahua, obsadia deväť a sedem kresiel.

Blok strán Pravica (Jamina) bude mať podľa počtu získaných voličských hlasov v Knesete šesť poslancov.

Netanjahuova strana so svojimi spojencami má tak v parlamente kontrolu nad 58 mandátmi a do nadpolovičnej väčšiny 61 hlasov jej chýbajú tri hlasy.

Ultrapravicová strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) bývalého ministra obrany Avigdora Liebermana má sedem parlamentných kresiel, rovnako ako koalícia ľavicových strán: Strany práce (Avoda), strany Most (Gešer) a strany Energia (Merec).

Koalícia arabských strán Jednotný zoznam bude mať v parlamente 15 poslancov.

Ak by Ganc získal podporu Liebermanovej strany a ľavicovej a arabskej koalície, mal by v parlamente požadovanú nadpolovičnú väčšinu hlasov a mohol by zostavovať vládu.

Liebermanova podpora Gancovmu bloku však nie je istá. AFP pripomenula, že po parlamentných voľbách v apríli i v septembri odmietol podporiť niektorého z kandidátov na zostavovane vlády.

Prezident Rivlin, ktorého úloha je prevažne reprezentatívna, musí odovzdať poverenie na zostavenie vlády do polnoci 17. marca.