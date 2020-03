Video: Indickí strážnici sa prezliekli za medvede. Ich dôvod vás pobaví

Hraničná polícia na pohraničí medzi Indiou a Tibetom bola prichytená pri jedinečnom akte. Kamera zaznamenala, ako sa strážnici prezliekli do medvedích kostýmov. Takáto maškaráda bola potrebná na odstrašenie stáda makakov, ktoré osídlilo rozsiahle územie v blízkosti hranice.

Na záberoch je možné pozorovať niekoľko drobných opíc, ako sa zakrádajú k budove polície. Makaky sa ale rýchlo stiahli na útek, keď pred sebou spozorovali dvojicu policajtov prezlečených za medvede.

Nie je jasné, či sa hraničná stráž pred týmto zákrokom pokúsila o tradičnejšie riešenie problému s dotieravými makakmi, no jej príslušníci zjavne dospeli k záveru, že nadišiel čas vytasiť ťažký kaliber a prezliecť sa za niečo, čo opice stopercentne vystraší.

#WATCH: 2 Indo-Tibetan Border Police personnel at ITBP Camp-Mirthi, Uttarakhand dressed in 'bear' costume to scare away monkeys on the premises. (Source-ITBP) pic.twitter.com/YeZXaXAgze