Pellegrini: Prístup pravoslávnej cirkvi je nezodpovedný, som z toho sklamaný

Prístup pravoslávnej cirkvi je nezodpovedný a nesprávny. Uviedol to predseda vlády SR Peter Pellegrini pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s rozhodnutím pravoslávnej cirkvi nerešpektovať nariadenie ústredného krízového štábu o zákaze organizovania verejných podujatí, a to vrátane bohoslužieb.

"Som prekvapený a sklamaný z prístupu, cirkev tu je na to, aby pomáhala ľuďom, nie na to, aby v záujme sebeckého dodržiavania tradícií ohrozovala verejné zdravie,“ uviedol Pellegrini na margo toho, že pravoslávna cirkev chce pokračovať vo verejných bohoslužbách. Informoval, že pravoslávnych vyzve, aby prehodnotili a zmenili názor. Poukázal tiež na to, že štát sa môže na túto situáciu pozerať aj ako na ohrozenie verejného zdravia a môže na to príslušnými nástrojmi reagovať.

"Ak nebudú rešpektovať nariadenia a budú si tvrdohlavo presadzovať svoje, ja budem prvý, kto voči nim bude iniciovať postihy,“ povedal premiér.

Pravoslávna cirkev bude na Slovensku naďalej vykonávať bohoslužby „vrátane bozkávania ikon a prijímania z jedného kalicha“. Svojim veriacim pripomína cirkev nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania svojich duchovných a materiálnych potrieb. V utorok (10. 3.) o tom TASR informovali z Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Dodržiavanie tradícií nevnímajú pravoslávni v súčasnej situácii ako rizikové a nevidia dôvod ich meniť.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) na nasledujúce dva týždne Služby Božie vykonávať nebude 15. a 22. marca.

Rovnako bude zákaz verejných podujatí rešpektovať Konferencia biskupov Slovenska (KBS), čiže v slovenských kostoloch sa najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

Od utorka (10. 3.) v súvislosti s prevenciou pred šírením nákazy novým koronavírusom platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca. Verejné vyhlášky s opatreniami zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR. O opatreniach rozhodol v pondelok (9. 3.) krízový štáb.

Na 14 dní by mohli zatvoriť všetky školy

Na štvrtkovom (12. 3.) ústrednom krízovom štábe sa bude zvažovať aj nariadenie zatvoriť všetky školy a školské zariadenia na 14 dní. Pred rokovaním vlády o tom informoval predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom.

Premiér tiež avizoval, že na rokovaní vlády pravdepodobne rozhodnú o odporúčaní mestám a obciam, aby sa mestské polície sústredili na kontrolu verejných priestranstiev a upozorňovali ľudí, najmä deti a študentov, aby opustili obchodné domy a nestretávali sa napríklad v parkoch. „Toto budeme musieť dnes požiadať, aby aj mestské polície nejakým výchovným spôsobom fungovali,“ uviedol novinárom premiér s tým, že jediným spôsobom, ako sa ochrániť, je nechodiť medzi ľudí. Vláda v stredu podľa Pellegriniho slov bude rozhodovať o vyslaní 200 vojakov, aby armáda poskytovala súčinnosť Policajnému zboru pri riešení týchto situácií.

Na rokovaní vlády by sa tiež podľa Pellegriniho malo rozhodovať o nákupe špeciálnych prístrojov na umelú ventiláciu. Pripomenul, že v nemocniciach sa možno budú musieť odkladať aj plánované operácie.

Premiér tiež informoval, že počet operátorov na infolinkách sa zvýši, pomôcť by mali napríklad študenti končiaci medicínu či doktorandi. Upozornil, že občania majú v prípade problémov volať prednostne svojmu obvodnému lekárovi. Pellegrini požiadal lekárov, ako aj sestričky, aby dvíhali telefóny.

Podľa premiéra je pripravený aj vládny špeciál, ktorý môže odletieť do krajín, kde by bolo možné nakúpiť respirátory. Pellegrini je pripravený byť osobne prítomný na palube lietadla, pokiaľ by sa vyskytli diplomatické problémy, v tejto chvíli nie sú podľa neho dôležité sankcie, je ochotný potrebné pomôcky nakúpiť aj v Rusku.