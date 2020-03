Koronavírus: Kto nás môže nakaziť a mali by sme nosiť masky?Najčastejšie otázky a odpovede

Šírenie nového typu koronavírusu rozpútal v celom svete paniku a mnohí ľudia kvôli tomu trpia úzkosťou. Mnohí sa obávajú, že nový vírus sa bude šíriť príliš rýchlo a ďaleko na to, aby ho dokázali zastaviť. Aká je však pravda o novom koronavíruse? Tu je niekoľko otázok a odpovedí, ktoré by ste mali poznať.

V decembri minulého roka sa začali šíriť správy o tom, že v čínskom meste Wu-chan sa objavil koronavírus, aký experti doteraz nepoznali. Z Číny sa vírus začal rýchlo šíriť aj do iných krajín mimo Ázie. Tu je niekoľko informácií od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a najnovších štúdií, ktoré odpovedajú na niektoré najčastejšie otázky ohľadne vírusu.

1.Čo v skutočnosti je nový koronavírus?

SARS-CoV-2 je koronavírus, ktorý spôsobuje koronavírusové ochorenie 2019 (COVID-19). Koronavírusy sú vo všeobecnosti typom vírusov, ktoré sa zameriavajú na dýchacie systémy cicavcov. Existujú štyri hlavné rody koronavírusov, ktoré sa nazývajú alfa, beta, delta a gama.

Väčšina z nich postihuje iba zvieratá, ale niektoré sa môžu preniesť aj na ľudí. Tie, ktoré sú prenosné na človeka, patria iba do dvoch rodov: alfa a beta.

Iba dva koronavírusy sa v minulosti rozšírili globálne. Prvým z nich bol koronavírus SARS - zodpovedný za závažný akútny respiračný syndróm - ktorý sa začal šíriť v roku 2002 v Číne. Epidémia vírusu SARS postihla predovšetkým populácie pevninskej Číny a Hongkongu a v roku 2003 odumrela.

Druhým bol koronavírus MERS - koronavírus respiračného syndrómu na Blízkom východe, ktorý sa objavil v Saudskej Arábii v roku 2012. Odvtedy vírus postihol najmenej 2 494 ľudí.

2. Odkiaľ vírus pochádza?

Typicky sa ľudia nakazia koronavírusom od zvierat. Najčastejšími prenášačmi sú netopiere, no tie neprenášajú vírus priamo na človeka, ale často sa to deje prostredníctvom ďalšieho zvieraťa, napríklad domestikovaného.

Koronavírus SARS sa rozšíril na človeka prostredníctvom cibetiek, zatiaľ čo vírus MERS sa rozšíril prostredníctvom tiav. Je však náročné určiť zviera, z ktorého sa koronavírusová infekcia začína šíriť. Špecialisti zatiaľ neboli schopní zistiť skutočný zdroj nového koronavírusu. Výskumníci v Číne sa problematike venujú, ale zatiaľ nezistili zdroj.

3. Ako sa vírus prenáša?

Aj keď nákaza pravdepodobne vznikla u zvierat, môže dôjsť k prenosu z človeka na človeka. No niektoré otázky týkajúce prenosu vírusu zostávajú nezodpovedané. Ako uviedol hovorca WHO:

„Rovnako ako v prípade iných koronavírusov sa prenos uskutočňuje cez dýchacie cesty, čo znamená, že vírus sa koncentruje v dýchacích cestách (nos a pľúca) a môže sa preniesť na inú osobu cez kvapôčky z nosa alebo úst. Stále potrebujeme ďalšiu analýzu epidemiologických údajov, aby sme pochopili celý rozsah tohto prenosu a spôsob infikovania ľudí.“

Vieme, že čím viac príznakov máte, tým vyššia je pravdepodobnosť prenosu. WHO uvádza, že „riziko nakazenia COVID-19 od niekoho bez akýchkoľvek príznakov je veľmi nízke."

Anthony Fauci, riaditeľ Národného ústavu pre alergiu a infekčné choroby, v rozhovore pre JAMA Network uviedol, že na základe údajov, ktoré dostali od čínskych odborníkov, „inkubačná doba nového koronavírusu“ je pravdepodobne medzi 5 a 6 - možno bližšie k 5 dňom.“

To znamená, že trvá asi 5–6 dní, kým sa u človeka objavia príznaky. Hoci WHO poznamenáva, že odborníci odhadujú, že inkubačná doba nového vírusu môže trvať od 1 do 14 dní, na svojej stránke uvádza, že najpravdepodobnejšia doba je okolo 5 dní.

Podľa nedávnych hodnotení sa zdá, že nový koronavírus je nákazlivejší ako SARS a MERS, ale je menej pravdepodobné, že vedie k smrti.

WHO uvádza, že najviac ohrození sú starší dospelí, najmä vo veku nad 80 rokov a jednotlivci, ktorí majú iné zdravotné stavy, ktoré ohrozujú ich imunitný systém.

4. Aké sú symptómy nového koronavírusu?

Podobne ako predchádzajúce koronavírusy, aj nový koronavírus spôsobuje ochorenie dýchacích ciest. Hlavnými príznakmi COVID-19 sú horúčka, kašeľ a dýchavičnosť.

Súčasné informácie naznačujú, že vírus môže spôsobiť mierne príznaky podobné chrípke a tiež závažné ochorenie. Zdá sa, že väčšina pacientov má mierne ochorenie a u približne 20% dochádza k zhoršeniu stavu vrátane pneumónie, zlyhania dýchacích ciest a v niektorých prípadoch smrti.

Úradníci WHO tiež zdôraznili, že nádcha nie je zvyčajne príznakom COVID-19. V 70% prípadov sa vyskytuje skôr suchý kašeľ. Je náročné odlíšiť symtómy koronavírusu od iných ochorení, preto sa u pacientov testujú vzorky vírusu, aby sa zistilo, či štruktúra DNA vírusu zodpovedá štruktúre SARS-CoV-2.

5. Ako zabrániť infekcii koronavírusom?

Podľa úradov je potrebné dbať na hygienu. Ako uvádza WHO:

„Medzi štandardné odporúčania na zabránenie šírenia infekcie patrí pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst a nosa pri kašli a kýchaní a dôkladné varenie mäsa a vajec. Vyvarujte sa úzkeho kontaktu s kýmkoľvek, kto má príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie.“

Ďalším opatrením je nosenie ochranných masiek. Masky by mali zakrývať nos a ústa a musia byť pevne zaistené. Pred nasadením novej masky by si mali ľudia dôkladne umyť ruky, ubezpečiť sa, že použité masky náležite zlikvidujú a po ich odstránení si ruky znovu očistia.

6. Ako sa koronavírus lieči?

V súčasnosti neexistuje cielená liečba infekcií spôsobených novým koronavírusom. Keď lekári potvrdia infekciu SARS-CoV-2, ich cieľom je liečiť príznaky hneď, ako sa objavia. Antibiotiká na vírus nezaberajú.

Vedci v súčasnosti pracujú na nových liekoch a vakcínach. Niektorí vedci tiež experimentujú s použitím antiretrovírusovej terapie, ktorá je liečbou HIV. Podľa niektorých štúdií je kombinácia antiretrovírusových liekov lopinavir a ritonavir schopná napadnúť špecializovanú molekulu, ktorú HIV a koronavírusy používajú na replikáciu.

Ďalšou údajne sľubnou cestou je použitie baricitinibu - lieku, ktorý lekári používajú na liečbu artritídy. Vedci, ktorí prišli s touto myšlienkou, vysvetľujú, že je pravdepodobné, že SARS-CoV-2 môže infikovať pľúca interakciou so špecifickými receptormi prítomnými na povrchu niektorých pľúcnych buniek.

Ale také receptory sú tiež prítomné na niektorých bunkách v obličkách, krvných cievach a srdci. Vedci tvrdia, že baricitinib môže narušiť interakciu vírusu s týmito kľúčovými receptormi. To, či to bude skutočne účinné alebo nie, však ukážu až ďalšie testy.