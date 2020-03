Video: Kamera na tribúne zachytila rodičov futbalistu. Ten z toho nebol nadšený

Adam Hastings je škótsky hráč amerického futbalu, ktorému sa v súboji proti Francúzsku podarilo skórovať. Jeho rodičia na tribúne boli samozrejme nadšení, a ich radosť zachytila aj kamera, ktorá prenášala obraz televíznym divákom. Párik sa od nadšenia krátko pobozkal.

Žiadne dieťa sa s nadšením nepozerá na intimitu svojich rodičov, a preto ani Hastingsova reakcia neprekypovala nadšením. Kamere sa podarilo zachytiť aj hráčov výraz po tom, ako spozoroval svojich rodičov. V rozhovore pre BBC Sport Scotland neskôr uviedol, že sa snažil dať rodičom najavo, aby sa nebozkávali na zápase, ktorý sa vysiela v celej krajine.

This is brilliant. Adam Hastings clearly not a fan of his parents and public displays of affection #6Nations2020 #SCOvFRA pic.twitter.com/K5O1ZhztVY

„Hej, videl som ich na kamere. Dúfam, že sa to viac nestane. Chcel som im dať jasný signál, že si neželám, aby sa jazýčkovali v národnej telke,“ posťažoval sa Hastings, ktorý napriek znechuteniu z intímneho prejavu rodičov dodal, že je vďačný za to, ako ho vždy podporovali.

'I was trying to send them a message, I don't want them necking on national telly'



We're sure Adam Hastings' parents would have been very proud of his performance yesterday pic.twitter.com/oy8cL9NXVz