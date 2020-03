Cestujúci so zrušenými letmi do alebo z Talianska majú viaceré možnosti

Cestujúci, ktorých sa dotklo zrušenie letov z Talianska na Slovensko alebo spiatočne, majú viaceré možnosti. Zahŕňajú zmenu rezervácie, ale aj možnosť vrátenia peňazí. Na svojej webovej stránke o tom informuje dopravca Ryanair, ktorý prevádzkuje lety medzi talianskymi mestami a Bratislavou. Tie sú od pondelka (9. 3.) až do odvolania zakázané v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Dopravca upozornil, že tí, ktorých sa týka zrušenie letu, budú upovedomení prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy. Zároveň dodal, že cestujúci budú mať možnosť požiadať o vrátenie peňazí či zmenu rezervácie prostredníctvom odkazu, ktorý by mal byť uvedený v e-maile.

Od pondelka sú zakázané všetky prílety a odlety do Talianska zo všetkých slovenských medzinárodných letísk. Vyhlásil to dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po piatkovom (6. 3.) zasadnutí krízového štábu pre potvrdenú nákazu novým koronavírusom na Slovensku.

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika na svojej webovej stránke informovalo, že nariadenie sa týka všetkých pravidelných príletov a odletov z Bratislavy do Ríma, Bologne, Milána a Alghera a spiatočne, a to až do odvolania. Nariadenie sa zároveň týka všetkých príletov a odletov z Talianska, teda platí aj pre obchodné a charterové lety.