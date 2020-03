5 vecí, ktoré by sme mali robiť, aby sme zabránili šíreniu koronavírusu

Nový koronavírus COVID-19 má pôvod v čínskom meste Vu-chan. Zatiaľ čo na Slovensku pribúda počet pacientov s týmto nakazením, z Vu-chanu aj Hongkongu hlásia čoraz nižšie čísla. Situáciu napriek tomu netreba podceniť.

Ak chceme zabrániť šíreniu vírusu, musíme k tomu kolektívne prispieť. Ani liter antibakteriálneho prostriedku vás totiž neochráni, ak človek vedľa vás v autobuse zatajil svoj nedávny pobyt v severnom Taliansku. Pri prevencii vám pomôže týchto 5 krokov.

1. Umývanie rúk

Kľúčom k spomaleniu šírenia koronavírusu je umývanie rúk. Ak chcete, aby bolo efektívne, umývajte si ruky teplou vodou a mydlom. Umývanie by malo trvať aspoň 20 sekúnd (mali by ste si stihnúť 2-krát zaspievať Veľa šťastia, zdravia) a nemali by ste pri ňom vynechať nechty a priestor medzi prstami. V prípade, že nemáte prístup k mydlu, využite dezinfekčný gél.

Prečítajte si aj: Ako si vyrobiť vlastný antibakteriálny gél z 3 ingrediencií

2. Pozor na obrazovky

Umývanie rúk stráca význam v momente, keď sa dotknete kontaminovanej obrazovky. Koronavírusy sa najčastejšie prenášajú kašľaním a kýchaním, ale rýchlosť šírenia môžu podporiť aj dotknuté obrazovky.

Po tom, ako sa dotknete verejne prístupných obrazoviek, ako sú terminály alebo kiosky, si umyte ruky mydlom alebo na ne aplikujte dezinfekčný gél. Kontaminácii zabránite aj pravidelným čistením displeja na mobile, ktoré by ste mali vykonať aspoň dvakrát denne.

Mobil očistíte tak, že ho predtým vypnete a jemne utriete mierne vlhkou handričkou s mikrovláknom. Voda by sa nemala dostať do otvorov.

3. Dodržiavanie pravidiel samoizolácie

Ak ste pricestovali z rizikovej oblasti alebo ste boli v kontakte s niekým, koho sa to týka, mali by ste sa samoizolovať. To znamená, že by ste doma nemali prijímať hostí a poprosiť blízkych, aby za vás nakúpili. Po prinesené tašky s nákupom vyjdite pred dom alebo byt sami po tom, ako blízki odídu.

Samoizolácia v domácnosti s viacerými členmi je náročnejšia, ale nie nemožná. Uzavrite sa do jednej miestnosti a okno nechajte otvorené tak dlho, ako je to možné. Používajte vlastné osušky a uteráky, to isté by sa malo týkať aj riadu a kuchynských pomôcok.

Prečítajte si aj: Ako si uplatniť dávky ošetrovné a PN v súvislosti s novým koronavírusom

4. Starostlivosť o domáce zvieratá

O tom, že by sa domáci miláčikovia mohli nakaziť novým koronavírusom, zatiaľ nejestvuje dôkaz, no niektoré charity vyzývajú na preventívne opatrenia.

V prípade, že sa ocitnete v samoizolácii a/alebo vám diagnostikujú COVID-19, poproste známych, aby sa o vaše zvieratko najmenej dva týždne starali. Okrem toho sa vyhnite obliznutiu od psov a mačiek a nekŕmte ich svojím jedlom.

5. Situáciu netreba podceniť

Na záver zdôrazňujeme, že informácie zdravotníkov a vedcov netreba podceniť. To neznamená, že by ste mali vtrhnúť do obchodu a vybrakovať regály s hygienickými výrobkami a múkou. Stačí, keď budete myslieť na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných.

Pri prevencii pred koronavírusom vám pomôže aj informačný materiál, ktorý na sociálnej sieti zverejnila slovenská polícia: