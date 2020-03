16 znakov toxického manželstva

Ako spoznať toxické manželstvo? Podľa odborníkov je jeho hlavný ukazovateľ pocit, že je viac nefunkčné ako funkčné. Základným pilierom vzťahu by mala byť bezpečnosť a emocionálna podpora. Keď o ne prídeme, len ťažko nájdeme dôvod bojovať o to, čo sa pomaly vytráca.

Ak ste sa v týchto vetách našli, možno nastal čas vyhľadať pomoc odborníka. Hlavnou výhodou manželského poradcu je to, že je celkom nezaujatý, a teda nemá dôvod trvať na tom, aby vzťah prežil alebo sa rozpadol.

Bohužiaľ, v najhoršom prípade treba počítať aj s tým, že vzťah nemožno zachrániť. Takýto scenár najčastejšie postihne vzťahy, ktoré sa zakladajú na fyzickej príťažlivosti alebo chronických ťažkostiach s dôverou.

Ak máte pocit, že vaše manželstvo už nie je to, čo bývalo, alebo sa dokonca bojíte, že by mohlo byť toxické, zvážte týchto 16 príznakov.

1. Často máte dlhé obdobia „tichej domácnosti“

Kľúčom k zdravému vzťahu je otvorenosť a dôvera. Ak s partnerom nekomunikujete, do vzťahu pozývate negatívne pocity, ako hnev a nevraživosť. Riešenia problémov rozhodne nenájdete tak, že si svoje myšlienky necháte len pre seba.

2. Neustále sa vyhýbate dôležitým citovým problémom

Ak si medzi sebou neujasníte vlastné pocity, riskujete hnev, emocionálne odcudzenie a problémy, ktoré celkom ovládnu váš citový život. Namiesto odmietania partnerových sťažností spoločne pristúpte k riešeniu, ktoré bude vyhovovať vám obom.

3. Každá hádka končí zhoršením pôvodnej situácie

Ak hádky nevedú k riešeniu, v manželoch sa hromadí frustrácia a hnev, po čom nasleduje rezignácia. Ak sú vaše hádky príliš kruté a neraz sa oslovujete nelichotivými názvami, urobte krok späť a stanovte si pravidlá, ktoré nebudete môcť prekročiť. Takto dosiahnete to, že si navzájom viac neublížite a skôr sa priblížite k riešeniu konfliktu.

4. Partner vás neustále kritizuje

Ak podliehate neustálej kritike zo strany partnera, väčšinou to znamená, že má obavy z niektorej oblasti života a nevie si s tým pomôcť. O projekcii nechcených vlastností na iných ľudí hovoril už Sigmund Freud. Niet divu, že takéto správanie vedie k rezignácii a úzkosti.

Aby ste si poradili s týmto problémom, ako prvé musíte zistiť, čo vášho partnera trápi. Keď to už budete vedieť, môžete sa tomu spoločne postaviť a premeniť to na partnerovu silnú stránku.

5. Jeden z vás má tajomstvá (alebo ich máte obaja)

Toxicita plynie aj z tajomstiev, ktoré partnerovi nechcete prezradiť, lebo viete, že by mu ublížili, alebo naopak. Je síce v poriadku nárokovať si na súkromie bez zasahovania partnera, ale pri účasti na aktivitách, ktoré by ho mohli zraniť, a ich zatajovaní by ste sa mali zamyslieť nad svojím správaním. Nehovoríme pritom len o nevere.

6. Pri účasti na spoločenských akciách bez partnera by ste nemali cítiť vinu

Trávenie času bez manžela alebo manželky je nutné a zdravé. Ak sa teda nachádzate vo vzťahu, kde cítite vinu pri účasti na akcii alebo aktivite bez polovičky, vaše manželstvo je toxické.

Žiaden vzťah by nemal zabúdať na priateľov, ktorí nemusia byť spoloční. Ak vás partner núti cítiť vinu kvôli tomu, že ste si zašli na pivo alebo víno so známymi, mali by ste vedieť, že ste súčasťou nezdravého vzťahu.

7. Nevyrovnali ste sa so zradou z minulosti

Ak ste partnera niekoľkokrát pristihli pri lži alebo ste mali pocit, že vás sklamal, prinajmenšom by ste sa o tom mali porozprávať. Je dôležité, aby ste druhému dali najavo, že sa cítite sklamane, a zároveň aby si uvedomil, že urobil chybu.

Ak vás vo vzťahu trápi problém s nevyriešenými ťažkosťami, pouvažujte nad manželským poradcom. Na neutrálnej pôde sa o minulosti debatuje jednoduchšie ako doma.

8. Partner vás manipuluje

Manipulácia siaha od rozkazovania, čo si má druhý obliecť, až po zapamätanie si každej príležitosti, keď ste mu pomohli, aby ste mu vo vhodnej chvíli mohli pripomenúť, že vám pomoc neopätoval.

Človek, ktorý má potrebu niekoho manipulovať, sa zvyčajne niečoho bojí. Porozprávajte sa s partnerom o jeho najhorších obavách a scenároch, ku ktorým by v reálnom živote mohlo dôjsť a ktoré by ho ranili. Pri tejto konverzácii by ste mali byť maximálne úprimní.

9. Podvádzanie

Je zjavné, prečo sme do článku zahrnuli aj tento bod. Je len na vás, ako sa s podvádzaním vo vzťahu vyrovnáte. Ak vás manžel alebo manželka podvedie, sami zvážte, či mu alebo jej odpustíte. Niektorí z nás nedokážu nájsť cestu k odpusteniu ani po dlhom čase, preto je krach vzťahu takmer samozrejmosťou.

10. Nesnažíte sa

Na vzťahu by mali pracovať obidve strany. Ak sa ho snaží udržať len jeden z manželov, rýchlo sa môže premeniť na toxický. Zamyslite sa nad tým, čo by ste mohli na sebe zmeniť, aby ste obaja boli vo vzťahu angažovanejší.

11. Máte pocit, že za nič nestojíte

Ak sa vám zdá, že z vás uniká všetka sebaúcta, pozrite sa na tie oblasti života, ktoré si vyžadujú viac pozornosti. Čo ste zanedbali? Možno sú to aktivity, ktoré vás bavia alebo ľudia, ktorých máte radi. Ani jeden z manželov by pre vzťah nemal obetovať vlastné šťastie.

Spíšte si zoznam vecí a cieľov, ktoré by ste chceli dosiahnuť. S podporou partnera sa na ne zamerajte a vráťte svojmu životu iskru, ktorá mu chýbala.

12. Zo vzťahu sa vytratila náklonnosť

Prestali ste sa milovať alebo objímať? Rýchlo to napravte, pretože každý vzťah by mal obsahovať emocionálnu, ale aj fyzickú príťažlivosť. Predtým, ako takýto vzťah celkom odsúdite, skúste popremýšľať nad tým, ako mu vrátiť tieto nežnosti. Naplánujte si napríklad rande, pri ktorom zažijete niečo netradičné. Nové situácie sú skvelým spôsobom, ako nájsť stratenú príťažlivosť.

13. Mučí vás neistota

Samotný pocit neistoty síce neznamená koniec vzťahu, ale rozhodne prináša stres. Spolu s ďalšími znakmi toxického manželstva môže byť neistota dôvodom, prečo neviete nájsť východisko. Situácia jednoznačne vyžaduje rozhovor s partnerom.

14. Vaše hodnoty sa značne líšia od partnerových

Ak si starostlivo šetríte na nový dom, zatiaľ čo váš manžel alebo vaša manželka utráca peniaze na zážitky v prítomnosti, sadnite si spolu ku káve a určite si spoločné ciele. Manželstvo si vyžaduje množstvo kompromisov, čo platí aj v tomto prípade.

15. Návykové látky

Ak sa partner vyhýba riešeniu konfliktov tým, že sa utieka k drogám alebo alkoholu, nie je to zdravé ani prospešné. Takýto vzťah môže neraz zachrániť jedine odborník.

16. Fyzické konflikty

Ak v manželstve pravidelne dochádza k fyzickému násiliu, nastal čas jeho konca. Žiadny človek by vo svojej milovanej polovičke nemal vidieť hrozbu. Niekedy pomôže dočasné odlúčenie, inokedy treba odísť navždy. V prípade týrania je nápomocná linka pomoci alebo rodina.