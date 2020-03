Taliansky premiér rozšíril obmedzenia platné v Lombardsku na celú krajinu

„Naše zvyky sa musia zmeniť, musia sa zmeniť teraz, všetci sa musím niečoho vzdať pre dobro Talianska,“ vyhlásil Conte s tým, že avizované opatrenia vstúpia do platnosti v utorok ráno. „Celé Taliansko sa stáva červenou zónou,“ dodal.

Pozastavené bude konanie všetkých športových podujatí vrátane futbalových zápasov najvyššej talianskej futbalovej ligy. Bude obmedzený pohyb osôb po celom Taliansku a zakázané verejné zhromaždenia.

Ľudia by podľa premiéra mali zostať doma a chodiť von, len ak budú musieť ísť do práce alebo v naliehavých prípadoch. Uzavretie škôl a univerzít bolo predĺžené až do 3. apríla.

Taliansko za posledných 24 hodín zaregistrovalo 97 nových úmrtí na koronavírus nového typu. Počet obetí nákazy tak v Taliansku stúpol na 463, ako v pondelok oznámila tamojšia vláda. Talianske úrady už celkovo zaznamenali 7985 nakazených, čo oproti nedeli predstavuje nárast o 610 prípadov.