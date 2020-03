Do múzea Louvre sa dá ísť len s vopred zakúpeným lístkom

Ostatní záujemcovia o prehliadku sa do múzea nedostanú. Múzeum sa takto snaží zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2, keď na jeho nádvorí stáva v radoch na vstup.

Toto obmedzenie prišlo týždeň po tom, ako zamestnanci múzea odmietli nastúpiť do práce z obavy o svoje zdravie. Keďže v tom čase sa ešte koronavírus spôsobujúci chorobu COVID-19 až tak rýchlo vo Francúzsku nešíril, vedenie múzea sa so zamestnancami a odborármi dohodlo na návrate do práce a otvorení expozícií múzea pre širokú verejnosť.

K obmedzeniu vstupov do Louvru došlo v čase, keď sa vo Francúzsku rušia koncerty, keďže vláda v nedeľu zakázala zhromaždenia viac ako tisíc ľudí.

Až do odvolania koncerty vo svojej najväčšej koncertnej sieni zrušila Parížska filharmónia, ktorá mala v pondelok uviesť koncert pod taktovkou grécko-ruského dirigenta Teodora Currentzisa.

AFP dodala, že v Paríži sa v pondelok konalo stretnutie riaditeľov divadiel a operných domov, ktorí sa mali dohnúť na ďalšom postupe vzhľadom na vládne nariadenie o zákaze zhromaždení viac ako tisíc osôb.

Americká speváčka Madonna v pondelok zrušila dva koncerty, ktoré sa mali 10. a 11. marca konať v koncertnej sále Grand Rex v Paríži a mali zavŕšiť jej svetové turné Madame X.

Zrušený bol koncert skupiny Simple Minds, ako aj vystúpenia známych francúzskych raperov, ktoré sa mali konať v Lyone v koncertnej sále Halle Tony Garnier s kapacitou 17.000 osôb.

Vedenie festivalu Séria Mania, ktorý je najväčšou prehliadkou seriálov v Európe, zatiaľ stále hľadá riešenie rešpektujúce vládne nariadenie. Uviedol to pre AFP riaditeľka tohto festivalu Laurence Herszbergová.

Po obrovských finančných stratách spôsobených v kultúrnych ustanovizniach štrajkom proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy by nákaza koronavírusom nového typu mohla mať pre zábavný priemysel katastrofálne dôsledky, uviedla AFP.

"Neviem, či (zrušenie prehliadok v múzeách) vírus zabije ..., ale v prípade múzických umení by mohol byť vírus smrteľnou ranou,“ povedal Vincent Frerebeau, zakladateľ francúzskej nahrávacej spoločnosti Tôt ou tard.