Slovenská pošta prijíma preventívne opatrenia pre koronavírus

Monitoruje obsadenosť jednotlivých pobočiek, častejšie ich dezinfikuje a doručovatelia budú vybavení respirátormi.

Pošta upozorňuje, že zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok aj z mobilnej aplikácie Slovenskej pošty. Vyťaženosť pobočiek sledujú namieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržanie limitu počtu zákazníkov v priestoroch pobočky. „Dovoľujeme si upozorniť zákazníkov, že ich v prípade vysokej vyťaženosti pobočky požiadajú zodpovední pracovníci počkať na poradie mimo jej uzatvoreného priestoru, napríklad pred budovou pošty,“ uviedla Slovenská pošta v stanovisku pre médiá. Zákazníkom zároveň odporúča vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb.

Priestory pobočiek sú tiež častejšie čistené, dezinfikované a vetrané. Osobitne sú dezinfikované priestory pobočiek, v ktorých blízkosti bol výskyt koronavírusu potvrdený. „Všetky pracoviská, kde sú otvorené priestory a zamestnanec je so zákazníkom v priamom kontakte, ako aj doručovatelia a kuriéri, budú prioritne vybavené respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami,“ informovala pošta. O prípadnej zmene otváracích hodín či prevádzkových priestorov bude verejnosť okamžite informovať.

Informácie poskytne zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky na www.posta.sk, cez jej facebookový profil, ako aj informačnými letákmi priamo na pobočkách. Tiež môžu klienti o konzultáciu či informácie o situácii na konkrétnej pobočke požiadať telefonicky alebo písomne cez zákaznícke centrum.

Pri manipulácii so zásielkami platia rovnaké pravidlá a postupy ochrany zdravia ako doteraz. Ide najmä o používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, oblečenia, obuvi či rukavíc, ako aj použitie ochranných rúšok na tvár a dezinfekčných prostriedkov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu možného zvýšeného prenosu ochorení z človeka na človeka (tzv. chrípkové obdobie a ďalšie) zamestnanci absolvujú pravidelné aj mimoriadne školenia o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov práve na tento účel. Pre zamestnancov v teréne, napríklad doručovateľov, a na väčších pobočkách so zvýšeným počtom návštevníkov, sú k dispozícii aj špeciálne antibakteriálne a dezinfekčné prípravky. „Okrem štandardných ochranných a hygienických postupov sme zamestnancov usmernili v dodržiavaní dôležitých mimoriadnych hygienických postupov, ktoré vychádzajú z odporúčania hlavného hygienika SR, ako napríklad časté umývanie rúk,“ doplnila pošta.

Aj naďalej platí, že z dôvodu pretrvávajúceho šírenia koronavírusu v Taliansku je v záujme bezpečnosti pozastavené doručovanie do rizikových oblastí. Poštu tam nie je možné doručiť. Preto Slovenská pošta, rovnako ako iné poštové podniky sveta, neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do týchto oblastí Talianska. Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, keďže letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca. Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do týchto oblastí.