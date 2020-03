Šváby zamorili pódium.Papa Roach,Hollywood Undead a Ice Nine Kills vystúpili v Bratislave

Spevák Jacoby Shaddix splnil svoj sľub a kapela Papa Roach sa vrátila na Slovensko. Prvýkrát sa u nás predstavili v roku 2018 v Seredi a tentoraz si k sebe prizvali aj ďalšiu americkú posilu v podobe Hollywood Undead a Ice Nine Kills. V piatok (6.3) zadunela Eurovia aréna v Bratislave kombináciou rapu, rocku a metalcore.

Aj keď len niekoľko hodín pred koncertom premiér Peter Pellegrini odporúčal Slovákom, aby zvážili účasť na koncertoch, ani varovanie pred novým koronavírusom neodradilo niekoľko tisíc návštevníkov od tejto nadupanej show. Odštartovala ju kapela Ice Nine Kills so siedmimi piesňami vrátane Stabbing in the Dark, Thank God It's Friday, SAVAGES či The American Nightmare, ktoré na YouTube zbierajú státisíce zhliadnutí aj pre ich hororové videoklipy. Podobne bola ladená aj ich live show, po ktorej nastúpila armáda členov Hollywood Undead.

Pre Hollywood Undead to nebol prvý koncert v Bratislave a prišli znova ochutnať atmosféru menšieho no o to energickejšieho publika. Stačilo im počuť prvé verše Time Bomb či Undead a fanúšikovia sa už chytali a spievali s kapelou. Akonáhle zaznela hymna California Dreaming, Hollywood Undead už mali tisíce ľudí v hrsti a s ďalšou desiatkou piesní ich už ovládali na povel.

Kapelu však aj tak dokázal prekvapiť fanúšik, ktorého pozvali na pódium. Pri otázke, kto tu vie hrať na gitaru, reagoval pohotovo, no keď prišlo na samotné hranie, Slovák nezaprel svoju náturu. Po výzve, aby zahral solo, mladý muž odvetil, že je príliš opitý. Hollywood Undead však výkon fanúšika nerozhodili a Slovákov si počas vystúpenia aj tak poctili vejúcou zástavou.

Finále večera už mala na starosti štvorčlenná partia švábov z Papa Roach. Na koncertné turné však pre úraz ruky nemohol nastúpiť gitarista Jerry Horton. Namiesto neho sa na gitare predstavila mladá krv v podobe Anthonyho Esperance. Tony Palermo na bicích stihol dať len niekoľko úderov a už z temnoty vyšiel aj Tobin Esperance na basgitare a spevák Jacoby Shaddix, ktorý sa od tohto momentu nezastavil. S bojovým líčením amerického futbalistu lietal z jedného konca pódia na druhý a fanúšikov udržiaval vo vare.

Kapela prišla na Slovensko promovať najnovší album Who Do You Trust?, no strategicky sa rozhodla publikum naštartovať drsnešími piesňami zo starších albumov. Z nového materiálu však odznela punková bomba I Suffer Well či melodickejšie piesne Elevate a Feel Like Home. Prekvapením bola akustická verzia Falling Apart, ktorá u publika na chvíľu zastavila príliv adrenalínu.

Jacoby nepodcenil interakciu s publikom a overil si, že v aréne je okrem Slovákov aj množstvo ľudí z Maďarska a Rakúska. Celá hala vďaka nemu zablahoželala aj jednej oslávenkyni pod pódiom k narodeninám. Jacoby však pripomenul, že hudba je tu pre nás aj v ťažkých momentoch a drsné tóny vystriedala balada Scars, ktorá podľa spevákových slov pomohla aj jemu samotnému v prekonaní negatívnych myšlienok.

Papa Roach nás však nenechali dlho melancholických a po niekoľkých skladbách z dvoch najnovších albumov rozpumpovali arénu hitom Getting Away With Murder. Po nej si kapela dovolila uctiť pamiatku frontmana kapely Prodigy Keitha Flinta a zahrali svoju verziu piesne Firestarter. Jacoby si tiež vyžiadal, aby diváci vytvorili klasický kruh na moshing a publikum si následne mohlo užiť aj hymnu To Be Loved.

Návštevníci Eurovia arény tiež predviedli svoj zmysel pre humor, keď medzi nimi začal kolovať ananás. Jacoby vtip pochopil, že tým narážajú na jeho vlasy a volajú ho ananásová hlava. Kapela odmenila fanúšikov prídavkom v podobe Who Do Your Trust? a dočkali sme sa aj Last Resort zakončeného Born for Greatness.

Koncert však sprevádzali aj isté organizačné nedostatky, či už absencia šatne, ktorá je pri rockovom koncerte počas zimných mesiacov nutnosťou. Návštevníci neocenili ani dlhý rad pred jediným barom v aréne ani pred samotným vstupom do arény, ktorý sa ťahal stovky metrov a mnohí tak kvôli obmedzenému vstupu zmeškali prvé piesne kapiel.

Budeme dúfať, že tieto chyby organizátori doladia, kým sa v Eurovia aréne v auguste predstaví ďalšia nu-metalová legenda Limp Bizkit. Medzitým sa môžeme tešiť aj na koncerty Korn a Judas Priest v AXA Aréne.