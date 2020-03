V pondelok ráno vlak zrazil človeka, minulý týždeň mali vlaky aj iné nehody

V pondelok ráno vlak zrazil a zranil muža, ktorý sa neoprávnene pohyboval v priechodnom priereze koľaje v úseku Svit – Štrba. TASR o tom informoval hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč.

V nedeľu (8. 3.) zase polícia nahlásila osobu so samovražedným úmyslom v úseku Dunajská Streda – Komárno. Policajti požiadali vlaky o zníženie rýchlosti s pohotovosťou zastaviť a následne podozrivú osobu našli a zadržali. Okrem toho v piatok (6. 3.) vlak v úseku Kokava nad Rimavicou – Utekáč narazil do konáru stromu, spadnutého vplyvom sneženia. Pri náraze sa ohol pluh rušňa vlaku.

ŽSR opakovane apelujú na vodičov, cyklistov a chodcov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť. „Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou 'Stoj, daj prednosť v jazde!' je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom,“ povedal Lukáč. Dodal, že tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

Minulý týždeň zaznamenali ŽSR a dopravcovia opäť aj vandalizmus. Na Výh. Potvorice zistili krádež piatich dverí z protihlukovej steny v počte päť kusov. V Ilave zase ukradli zarážky na 5. koľaji. V obci Skalica na Slovensku rušňovodič nahlásil posprejovanie rušňa vlaku a v Ladciach neznámy páchateľ rozbil bočnú sklenenú výplň na nástupišti.

Železnice upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu a úmyselného poškodzovania majetku. „Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi,“ hovorí Lukáč. ŽSR preto prosia ľudí, aby si všímali dianie na železnici, a keď zistia podozrivé konanie či pohyb cudzích osôb na železnici, aby kontaktovali políciu.