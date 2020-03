6 spôsobov, ako vám pomôže sérum s vitamínom C

Vitamín C patrí do nášho každodenného života. Jeme ho, pijeme ho a v neposlednom rade si ho aplikujeme aj na pokožku. Jeho zázračné účinky siahajú od zmiernenia začervenania až po liečbu akné, preto by nemal chýbať ani vo vašej kúpeľni.

Pre týchto 6 dôvodov sa oplatí investovať do séra s obsahom vitamínu C:

1. Regeneruje bunky

Vitamín C je silný antioxidant, takže hrá kľúčovú úlohu pri regenerácii poškodených buniek. Zdravá strava a vitamín aplikovaný priamo na pokožku je preto nevyhnutnosťou pri regenerácii a liečbe poškodených buniek.

2. Eliminuje nedokonalosti

Strava bohatá na antioxidanty bojuje proti voľným radikálom v imunitnom systéme. Rovnakú úlohu zohráva vitamín C v pokožke. Ľahko sa vstrebáva a rýchlo účinkuje proti negatívnym vplyvom ultrafialového žiarenia a znečisteného ovzdušia.

3. Lieči akné

Keďže vitamín C zabraňuje vzniku zápalu, hodí sa skvele aj na ochranu pred začervenaním a jeho liečbu. Vitamín C je tiež kyslý, preto jeho priama aplikácia na pokožku posilňuje produkciu kolagénu a elastínu, ktoré sú potrebné pre zachovanie mladistvého vzhľadu.

4. Redukuje známky starnutia

Ako sme už spomenuli, vďaka kolagénu ostáva pokožka dlhšie mladá. Táto látka vypína kožu a vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím skôr začleníte vitamín C do svojho kozmetického arzenálu, tým lepšie výsledky dosiahnete z dlhodobého hľadiska.

5. Zjednocuje tón pleti

Vitamín C oslabuje produkciu melanínu, ktorý stojí za vznikom tmavých fľakov a hyperpigmentácie. Ak budete sérum používať pravidelne, zbaví vás aj kruhov pod očami.

6. Hydratuje pokožku

Pokožka počas dňa stráca vlahu. Je preto nutné používať prípravky s obsahom látok, ktoré by ju v nej udržali. Jednou takou látkou je aj derivát vitamínu C magnézium askorbylfosfát, ktorý nájdete vo forme séra. Okrem toho netreba zabúdať na dodržiavanie pitného režimu.